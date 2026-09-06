Mondiali ciclismo 2026: Italia convoca Ganna, Finn e Pellizzari per la cronometro

Squadra azzurra per i Mondiali ciclismo 2026, con Ganna, Finn e Pellizzari in campo

La squadra azzurra per i Mondiali di ciclismo su strada 2026, in programma a Montreal dal 20 al 27 settembre, ha reso nota la lista dei convocati. Tra i nomi più attesi figura Filippo Ganna, due volte campione del mondo della cronometro, che si prepara a inseguire una nuova medaglia nella prova individuale contro il tempo. Al suo fianco saranno presenti Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, mentre Lorenzo Mark Finn, insieme a Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli, completa il gruppo di atleti selezionati per la specialità. L’annuncio è stato effettuato a circa due settimane dall’inizio dell’evento, con l’obiettivo di formare una squadra competitiva in vista della rassegna iridata di fine stagione.

La cronometro: Ganna e i suoi compagni

La prova individuale contro il tempo, in programma domenica 20 settembre, vedrà impegnati Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero e Filippo Ganna, il quale si presenta come uno dei migliori professionisti della specialità. Ganna, noto per la sua capacità di gestire le fasi conclusive, cercherà di ripetere l’esperienza di due anni fa, quando ha conquistato la medaglia d’oro. Il trio si cimenterà anche nel Team Relay, insieme a Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel, che saranno impegnate nella prova di squadra.

La squadra azzurra si prepara a dare il meglio in una competizione di alto livello.

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Il Team Relay, in programma martedì 22 settembre, vedrà impegnati i migliori atleti italiani, con un mix di esperienza e giovani talenti. Tra i nomi più attesi figura anche Lorenzo Mark Finn, che ha dimostrato di essere un’alternativa di qualità per la cronometro. La sua partecipazione al Mondiale rappresenta un’occasione per dimostrare il potenziale di un atleta che ha già conquistato risultati significativi in gare internazionali.

Un’altra sfida per Lorenzo Finn

Lorenzo Mark Finn, uno dei talenti più promettenti del ciclismo italiano, è stato incluso tra i convocati per la cronometro. Il ragazzo, noto per la sua determinazione e la sua capacità di tenere il ritmo in gara, si presenta come un’alternativa di qualità per la specialità. La sua presenza nella squadra azzurra è vista come un ulteriore passo avanti per il movimento italiano, che ha visto crescere numerose giovani promesse.

Finn è indicato come un esempio di serietà, anche se non un talento isolato.

La squadra azzurra, composta da 11 corridori in lizza per la prova in linea degli elite, include nomi di spicco come Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Diego Ulissi e Matteo Trentin. Tra questi, Giulio Pellizzari è stato indicato come capitano, un ruolo che potrebbe rivelarsi cruciale per la gestione della squadra. L’elenco completo dei pre-convocati è stato reso noto, con l’obiettivo di selezionare gli otto atleti che parteciperanno alla prova in linea. L’Italia, che si piazza al primo posto nel ranking UCI U23, si prepara a dare il meglio in una competizione che vede la partecipazione di atleti di alto livello da tutto il mondo. Con l’approfondimento su Lorenzo Finn e la sua crescita nel mondo professionistico, l’Italia si presenta come una delle squadre più competitive ai Mondiali 2026. La squadra azzurra, con i suoi atleti più esperti e giovani talenti, si appresta a dare il meglio in una competizione che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti per il ciclismo italiano.