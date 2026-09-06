Real Oviedo resiste con diez e non segna in casa dopo l’espulsione

Squadre di calcio in campo, un giocatore espulso, pallone in gioco, campo di calcio

Il Real Oviedo ha resistito con un uomo in meno e non ha segnato in casa per la terza volta consecutiva, chiudendo il match contro il Burgos sul pareggio 0-0. La partita, giocata al Tartiere, è stata condizionata dall’espulsione di Aldasoro al minuto 23, dopo un’azione contestata dal VAR. I carbayones, che non hanno ancora segnato in casa, hanno mantenuto la loro proposta tattica e hanno avuto diverse occasioni per portare a casa la vittoria, ma non hanno trovato la via del goal. Il risultato non cambia la classifica, ma conferma una situazione di stallo per la squadra di Calero.

La partita inizia con un’espulsione che condiziona il match

Il Real Oviedo ha iniziato la partita con un uomo in meno, dopo che Aldasoro è stato espulso al minuto 23 per un comportamento ritenuto grave dal VAR. La decisione è stata presa dopo che Villalobos, l’arbitro, ha visto l’azione e ha deciso di mostrare la rossa diretta. La squadra di Calero, nonostante l’assenza, ha mantenuto la sua struttura e ha continuato a giocare con coerenza. I giocatori hanno avuto diverse occasioni, ma non hanno trovato la via del goal. Il Real Oviedo ha resistito con ordine e coerenza nonostante l’espulsione.

Le opportunità non si traducono in reti

Il Real Oviedo ha avuto diverse occasioni per portare a casa la vittoria, ma non ha trovato la via del goal. Jacobo ha avuto un’occasione chiara al minuto 53, ma ha sprecato il vantaggio. Aarón, il portiere, ha evitato un gol in due occasioni, bloccando un tiro di David González e un’azione di Pablo Sáenz. La squadra ha mantenuto la sua proposta tattica e ha resistito alla superiorità numerica del Burgos. Nonostante il vantaggio del numero di giocatori, il Real Oviedo ha continuato a giocare con ordine e coerenza.

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Il Burgos, con la superiorità numerica, ha cercato di prendere il controllo del gioco, ma il Real Oviedo ha resistito e ha continuato a giocare con la sua filosofia. La squadra ha avuto diverse occasioni, ma non ha trovato la via del goal. La partita si è conclusa con un pareggio, che non cambia la classifica, ma conferma una situazione di stallo per la squadra di Calero. Il risultato non è stato sufficiente per migliorare la posizione in classifica, ma ha dato una prova di resistenza e coerenza.

Il Real Oviedo ha dimostrato di essere una squadra in grado di resistere anche con un uomo in meno. La partita ha visto un’azione di espulsione che ha condizionato il match, ma la squadra ha mantenuto la sua proposta tattica e ha avuto diverse occasioni per portare a casa la vittoria. Il risultato non è stato sufficiente per migliorare la posizione in classifica, ma ha dato una prova di resistenza e coerenza. La squadra di Calero ha dimostrato di essere in grado di giocare con ordine e coerenza, anche in condizioni difficili.

Real Oviedo 0-0 Burgos

Expulsione di Aldasoro al minuto 23

Non segna in casa per la terza volta consecutiva

Il Real Oviedo ha resistito con un uomo in meno e non ha segnato in casa per la terza volta consecutiva, chiudendo il match contro il Burgos sul pareggio 0-0. La partita, giocata al Tartiere, è stata condizionata dall’espulsione di Aldasoro al minuto 23, dopo un’azione contestata dal VAR. I carbayones, che non hanno ancora segnato in casa, hanno mantenuto la loro proposta tattica e hanno avuto diverse occasioni per portare a casa la vittoria, ma non hanno trovato la via del goal. Il risultato non cambia la classifica, ma conferma una situazione di stallo per la squadra di Calero.