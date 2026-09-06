Pisa vince a Stabia dopo la paura per Bozhinov, Avellino sbanca Modena con Nesta

Nella terza giornata della Serie B, due partite hanno segnato un momento di grande interesse: il Pisa ha vinto a Stabia dopo un episodio preoccupante per il difensore Bozhinov, mentre l’Avellino ha sconfitto il Modena grazie al gol di Nesta. Le gare si sono svolte in un clima intenso, con momenti di tensione e risultati che hanno cambiato le sorti delle squadre in campo.

Il Pisa vince a Stabia dopo la paura per Bozhinov

Al Menti di Castellammare di Stabia, il Pisa ha affrontato la Juve Stabia in un match che ha visto un momento di preoccupazione per il difensore Bozhinov. Al 41′ del primo tempo, il giocatore si è accasciato a terra, colto da un malore. I medici hanno diagnosticato un principio di convulsioni, causato da una crisi di disidratazione. Bozhinov è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono tornate buone e ha potuto riprendere la partita. Dopo la ripresa, il Pisa ha trovato il gol decisivo grazie a Tramoni al 68′ e Coppola all’80′, portando a casa la vittoria.

Avellino sbanca Modena con il gol di Nesta

Nella partita Modena-Avellino, il difensore Nesta ha regalato la vittoria ai biancoverdi. Il gol è arrivato all’8′ grazie a un cross di Besaggio, che ha trovato il difensore in posizione di raccordo. La vittoria ha rovinato il debutto casalingo del Modena, che ha centrato tre traverse e visto interrompersi la striscia di due successi consecutivi. L’Avellino, guidato da Nesta, ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva e il primo successo esterno stagionale. Le altre partite della giornata hanno visto risultati interessanti, come il pareggio tra Cesena e Mantova (1-1) e tra Virtus Entella e Vicenza (2-2). Al Dino Manuzzi, il match tra Verona e Arezzo ha visto un pareggio con reti di Rucco e Shpendi, mentre al Comunale di Chiavari, il Genoa ha subito due gol ma ha riuscito a riprendersi grazie a Alborghetti e Corona. Il pomeriggio della Serie B ha visto diverse partite importanti, con due retrocesse dalla Serie A che hanno cercato di accelerare i loro cammini.

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Il debutto di Fabio Pecchia sulla panchina della Cremonese ha visto la squadra affrontare il Padova. Il tecnico, subentrato a Marco Giampaolo, ha iniziato la sua avventura con un match che ha visto la squadra cercare di prendere il controllo del gioco. La partita, in programma alle 19:30, ha visto la Cremonese cercare di mettere in difficoltà il Padova, ma il risultato non è ancora noto. Il pomeriggio della Serie B ha visto un mix di emozioni, risultati e momenti di tensione, con le squadre che cercano di fare il loro nome nel campionato.

Pisa vince a Stabia dopo la paura per Bozhinov

Avellino sbanca Modena con il gol di Nesta

Pareggi in Cesena-Mantova e Virtus Entella-Vicenza