Salernitana e Cavese si scambiano il pareggio, il derby dell’Arechi si conclude 1-1

Due squadre in lotta per la salvezza si scambiano il pareggio nel derby dell’Arechi

La terza giornata del girone C di Serie C ha visto il derby dell’Arechi tra Salernitana e Cavese terminare 1-1, un risultato che mantiene entrambe le squadre in zona play-off. La partita, particolarmente sentita dalla tifoseria ospite, ha visto il Salernitana prendere il vantaggio al 33′ grazie a un goal di Llano, ma la Cavese ha risposto al 73′ con un goal di Peretti, ristabilendo la parità. Il pareggio rappresenta il secondo consecutivo per i granata, che non hanno ancora conquistato una vittoria nel girone C. La Cavese, invece, allunga la striscia di risultati utili, confermando la sua continuità dopo la vittoria interna sul Cerignola.

Derby dell’Arechi, un match che ha visto la forza del Salernitana e la reazione della Cavese

La partita tra Salernitana e Cavese ha visto un’azione intensa e tattica, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Llano, in particolare, ha dimostrato una grande personalità nel momento decisivo, sbloccando la partita al 33′. Tuttavia, la Cavese ha reagito con determinazione, grazie al goal di Peretti al 73′, che ha ristabilito la parità. Il risultato ha lasciato entrambe le squadre in zona play-off, con la Cavese che continua a migliorare la sua posizione in classifica.

La reazione della Cavese ha dimostrato una grande capacità di rimonta, un aspetto chiave per il loro successo.

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Altri risultati interessanti nel girone C e A

Nel girone C, oltre al derby dell’Arechi, si sono disputate altre tre partite: Team Altamura-Savoia, Casertana-Scafatese e Foggia-Cerignola. La terza giornata si è conclusa con diversi risultati che hanno visto squadre in lotta per la salvezza. Nel girone A, invece, il Carpi ha vinto contro l’Albinoleffe grazie a un goal di Montipo al 37′, mentre le Dolomiti Bellunesi hanno ottenuto un’impresa contro la Giana Erminio, vincendo 1-2 nonostante l’inferiorità numerica. Altre partite interessanti si sono svolte in serata, con la Juventus Next Gen che ha affrontato il Pergolettese e l’Union Brescia che ha giocato contro il Desenzano.

Nel girone B, il Grosseto ha vinto contro la Torres, mentre la Sambenedettese ha subito una sconfitta in casa contro lo Spezia, con un autogol di Gigli che ha dato il vantaggio ai liguri. Le partite del pomeriggio hanno visto il Livorno affrontare l’Atalanta Under 23, il Pescara contro il Ravenna e il Reggiana contro il Vado. Tutte le squadre in gara hanno dato prova di una buona forma, con risultati che potrebbero influenzare la classifica nella prossima giornata.

Salernitana-Cavese 1-1

Carpi-Albinoleffe 0-1

Grosseto-Torres 2-0

Sambenedettese-Spezia 1-2

La Serie C continua a regalare partite intense e risultati che mettono in discussione le posizioni in classifica. La terza giornata ha visto squadre in lotta per la salvezza dare prova di una grande determinazione, con risultati che potrebbero influenzare le prossime settimane. La stagione si sta sviluppando in modo interessante, con squadre che si contendono posizioni importanti e che mostrano una buona forma di gioco.