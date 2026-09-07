Holly Wiffen, terapeuta dentale, sopravvive a un salto in paracadismo a 3.000 metri con impatto a 240 km/h

Holly Wiffen, terapeuta dentale, cade in paracadismo a 3.000 metri e si schianta contro un albero

Holly Wiffen, una terapeuta dentale britannica, ha vissuto un’esperienza estremamente pericolosa durante un salto in paracadismo a 3.000 metri di altezza. La donna, che aveva già effettuato 425 salti prima dell’incidente, è rimasta inconsciente dopo un’impatto accidentale con un altro paracadista e ha precipitato a velocità di 240 km/h. Nonostante l’incidente sembrasse fatale, Holly ha sopravvissuto grazie a una serie di circostanze fortuite, tra cui l’apertura del paracaídas e l’impatto con un albero che ha attenuato la forza del colpo.

Il salto, che doveva essere un’esperienza normale per Holly, si è trasformato in una situazione di emergenza quando un altro paracadista ha accidentalmente colpito la parte posteriore del suo casco, causandole un trauma che l’ha privata del senso. Le telecamere portate dai paracadisti hanno registrato l’incidente, mostrando come la donna è rimasta senza conoscenza e ha iniziato a cadere senza controllo. Dopo alcuni secondi, Holly ha riuscito a tirare la corda di apertura del paracaídas, un’azione che si è rivelata decisiva per il suo sopravvivenza.

Un albero come ultima difesa

Nonostante l’apertura del paracaídas, Holly è precipitata a velocità estremamente elevate e ha perso conoscenza fino al momento dell’impatto. L’incidente ha causato gravi ferite, tra cui una frattura alla gamba sinistra e una frattura alla colonna vertebrale. Tuttavia, un albero ha svolto un ruolo cruciale nel salvare la sua vita, assorbendo parte dell’impatto e riducendo i danni. Se non mi fossi schiantata contro l’albero, sarei finita in pezzi, ha dichiarato Holly, che ha espresso gratitudine per la fortuna che le è stata concessa. La donna ha raccontato di aver visto il suo casco cadere e di aver osservato la sua gamba, che era completamente disallineata. Nonostante le condizioni gravi, Holly ha riuscito a chiedere aiuto prima che i servizi sanitari intervenissero. Dopo essere stata trasportata in un ospedale a Nottingham, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, ha iniziato la sua riabilitazione con l’aiuto delle mulette nella fattoria dei suoi genitori.

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Un futuro in paracadismo

Nonostante l’esperienza traumatica, Holly Wiffen non intende abbandonare il paracadismo. La donna, che ha iniziato a praticare il sport due anni fa, ha espresso la sua volontà di tornare a saltare non appena sarà pronta. Vorrei tornare a fare paracadismo non appena possibile, anche se so che potrebbe farmi sentire nervosa, ha detto. Il suo prossimo salto sarà senz’altro diverso da tutti quelli precedenti, grazie all’esperienza vissuta e alla consapevolezza di quanto possa essere pericoloso il mondo del paracadismo.

La sua storia ha suscitato emozione e ammirazione tra i compagni di sport, che hanno espresso solidarietà e comprensione. Holly ha ricevuto le scuse del paracadista che ha causato l’impatto accidentale, un gesto che ha contribuito a alleviare la sua frustrazione. La sua capacità di reagire in modo tempestivo e la fortuna di aver colpito un albero hanno salvato la sua vita, ma anche la sua determinazione a continuare a praticare il paracadismo dimostra una forza d’animo notevole.

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