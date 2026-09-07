Chivu e l’Inter si preparano al match contro il Real Madrid, con riferimenti a Mourinho e la Champions League

Chivu: “Mourinho è speciale per me, vogliamo essere dominanti”

La sfida tra Inter e Real Madrid si avvicina, e Cristian Chivu ha lanciato un messaggio chiaro e ambizioso. “Vogliamo essere dominanti”, ha detto il giocatore durante la conferenza stampa della vigilia. Il riferimento a José Mourinho, ex allenatore dell’Inter e attuale tecnico del club, è stato esplicito: “Mourinho è speciale per me”. Chivu ha ricordato il periodo in cui ha giocato al Bernabeu, sotto la guida del portoghese, e la vittoria della Champions League nel 2010. “Sono sessant’anni che non vinciamo qui, vogliamo far vedere che siamo competitivi ma senza snaturarci”, ha aggiunto.

Un calcio costruito da giocatore e esperienza

Chivu ha spiegato che il suo approccio al calcio è frutto di esperienze personali e di sei anni nel settore giovanile. “Ho la mia idea di calcio, costruita da giocatore”, ha detto. Nonostante il legame con Mourinho, ha sottolineato che non ha mai copiato nessuno. “Se prendo spunto da lui? Non ho mai copiato nessuno”, ha chiarito. L’attaccante ha anche ricordato che Mourinho ha espresso meraviglia per il fatto che l’Inter non abbia vinto una Champions League da tempo. “Mourinho dice che è strano che l’Inter non abbia vinto una Champions di recente? La domanda da fargli è se lui desiderava che l’Inter vincesse”, ha commentato Chivu.

La squadra si prepara per un match di prestigio

La squadra dell’Inter si prepara con l’obiettivo di scrivere pagine importanti della sua storia. “Abbiamo l’obbligo di portarli avanti”, ha detto Chivu, riferendosi agli standard raggiunti dalla società. “Con le idee e con il lavoro, per merito e per bravura siamo in una situazione in cui molti pensano possiamo farcela”, ha aggiunto. L’attaccante ha anche sottolineato l’importanza del gruppo: “Stiamo crescendo come gruppo, dobbiamo fare la miglior partita possibile”. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha confermato l’ambizione: “Sognare, sogniamo tutti, ma non è un’ossessione”.

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La Champions League è una competizione “bastarda”, ha detto Chivu, ma l’Inter è pronta a sfidare le grandi squadre. “Chi la vince deve superare anche determinati momenti e avere un po’ di fortuna”, ha ricordato. Il Real Madrid, con i suoi campioni e la sua storia, rappresenta un avversario di alto livello. “Siamo arrivati lontano con la competenza dei dirigenti e la bravura dei calciatori”, ha concluso il tecnico nerazzurro. L’Inter, con la sua voglia di vincere e il suo spirito di gruppo, si prepara a un match che potrebbe segnare un passo importante nella sua storia europea.