Germano Proietti nuovo tecnico di Gregorio Paltrinieri, guiderà il gruppo di Ostia

Germano Proietti è il nuovo tecnico di Gregorio Paltrinieri e guiderà il gruppo di Ostia.

Germano Proietti guida il gruppo di Ostia e supporta Gregorio Paltrinieri nel nuoto di fondo

Il nuoto di fondo ha visto un cambiamento di rotta con l’arrivo di Germano Proietti come nuovo tecnico di Gregorio Paltrinieri. L’annuncio, reso pubblico il 7 settembre 2026, ha annunciato che Proietti guiderà anche il gruppo di allenamento presso il Centro Federale di Ostia. La decisione della Federnuoto si basa su una scelta mirata a garantire continuità e crescita, con un focus su atleti già affermati e su nuovi talenti. L’incarico è stato reso noto attraverso una nota stampa, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto finora e la volontà di promuovere il talento giovanile insieme a atleti di alto livello.

Un impegno totale per il gruppo di Ostia

Germano Proietti ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano con atleti di alto livello. “Allenare quotidianamente campioni del calibro di Gregorio Paltrinieri e un gruppo che combina atleti di esperienza e prospettiva al centro federale di Ostia è un grande onore e una responsabilità che assumo con profondo rispetto”, ha dichiarato Proietti. L’obiettivo del mandato è supportare il percorso di atleti già affermati e promuovere l’inserimento progressivo di giovani talenti, garantendo una crescita equilibrata per l’intero gruppo.

Un processo di aggiornamento del settore tecnico

La designazione di Proietti è il frutto di un processo di aggiornamento del settore tecnico della Nazionale italiana di nuoto di fondo, guidato da una commissione composta dagli allenatori degli atleti di riferimento. Il coordinatore del settore, Stefano Rubaudo, è rimasto confermato nel suo ruolo, mentre Proietti ha ricevuto la fiducia della Federnuoto e dei suoi vertici. “Ringrazio la Federnuoto, il presidente Paolo Barelli, il coordinatore tecnico-scientifico Marco Bonifazi e il presidente dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro Francesco Montini per la fiducia”, ha aggiunto Proietti, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per il successo degli atleti.

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Il nuovo tecnico si occuperà non solo di Gregorio Paltrinieri, ma anche del gruppo di Ostia, dove si allenano atleti di alto livello e talenti in crescita. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro che favorisca la formazione e la competitività, mantenendo un equilibrio tra la preparazione dei campioni e l’investimento nel futuro del nuoto italiano. La scelta di Proietti rappresenta un ulteriore passo verso la professionalizzazione del settore, con un focus su metodologie scientifiche e un approccio personalizzato per ogni atleta.

La decisione della Federnuoto si inserisce in un contesto di rinnovamento del settore tecnico, con l’obiettivo di migliorare i risultati a livello internazionale. L’esperienza di Proietti, unita alla sua capacità di gestire gruppi di atleti di diverso livello, potrebbe rappresentare un fattore chiave per il successo della squadra azzurra nel prossimo futuro. La scelta di Proietti si basa su una valutazione del talento e della capacità di gestire diversi livelli di atleti. L’annuncio ha suscitato interesse nel mondo del nuoto, con attenzione particolare al ruolo che Proietti potrebbe svolgere nel supporto di atleti come Paltrinieri, uno dei migliori del panorama internazionale.

La Federnuoto ha scelto Proietti per il suo know-how e la sua esperienza nel settore. L’incarico rappresenta un passo importante per il nuoto italiano, con un focus su continuità e crescita. La scelta di Proietti si inserisce in un contesto di rinnovamento del settore tecnico, con l’obiettivo di migliorare i risultati a livello internazionale. L’esperienza di Proietti, unita alla sua capacità di gestire gruppi di atleti di diverso livello, potrebbe rappresentare un fattore chiave per il successo della squadra azzurra nel prossimo futuro.