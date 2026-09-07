Bronny James e il golf: un nuovo legame tra i Lakers

Sandro Mamukelashvili e Bronny James giocano a golf durante un viaggio dei Lakers in Slovenia

Un legame inaspettato tra i nuovi giocatori dei Lakers

Sandro Mamukelashvili, uno dei nuovi acquisti dei Los Angeles Lakers, ha condiviso su Instagram un momento inaspettato durante il viaggio del team in Slovenia. Mentre i giocatori si riposavano dopo una serie di partite, hanno trovato tempo per giocare a golf. Tra i partecipanti, Bronny James, figlio del campione NBA LeBron James, ha suscitato interesse. “He oído hablar mucho de Bronny James, dicen que es realmente bueno… jugando a golf”, ha commentato Mamukelashvili, rivelando un interesse per il talento del giovane.

Il golf diventa un momento di condivisione tra i nuovi giocatori

Durante il viaggio, i nuovi arrivi hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio i compagni di squadra. Mamukelashvili ha sottolineato come l’esperienza in Slovenia abbia aiutato a creare un clima di collaborazione. “Fue genial para el nuevo equipo. Había muchos jugadores nuevos y, ya sabes, al estar todos juntos, ni siquiera daba la sensazione di que hubiera tantos recién llegados”, ha spiegato il giocatore. Questo momento ha permesso di superare le distanze e di costruire un legame tra i nuovi arrivati.

Un confronto tra superstelle in campo e fuori

Mamukelashvili ha anche espresso la sua curiosità riguardo al talento di Bronny James. “¿Quién es el mejor jugador de los Lakers jugando golf después de Austin Reaves?” ha chiesto, indicando il desiderio di vedere un confronto tra i migliori giocatori del team. Il golf, in questo contesto, non è solo un passatempo, ma un modo per confrontarsi e migliorare. Il giocatore ha anche espresso l’aspettativa di vedere un torneo tra Luka Doncic, Austin Reaves e Bronny James.

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Un’esperienza che unisce passione e lavoro

Il viaggio in Slovenia ha rappresentato un’occasione per i Lakers di consolidare la squadra. Mamukelashvili, che ha giocato per i Bucks, i Spurs e i Raptors, ha registrato i migliori numeri della sua carriera, con 11,2 punti, 4,9 rimbalzi e 1,9 assistenze a partita. Questo successo ha contribuito a creare un clima positivo all’interno del team. L’esperienza in Slovenia ha quindi avuto un impatto significativo sul morale e sulla coesione della squadra.

Un futuro in vista per Bronny James

Bronny James, figlio del campione LeBron James, è considerato uno dei nuovi talenti della NBA. Il suo talento, come ha sottolineato Mamukelashvili, si sta dimostrando in diversi contesti, tra cui il golf. Il giovane, che ha già mostrato doti notevoli in campo, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra. Il suo coinvolgimento nel gioco fuori dal campo potrebbe aiutare a creare un ambiente di lavoro più dinamico e collaborativo. Un’esperienza che ha lasciato un’impronta

Il viaggio in Slovenia ha lasciato un’immagine positiva dei Lakers. La squadra, con la presenza di nuovi giocatori come Mamukelashvili e Bronny James, ha dimostrato di essere in grado di costruire un ambiente di lavoro coeso. L’esperienza ha anche aiutato a creare un legame tra i giocatori, che si sono trovati a condividere momenti di relax e di competizione. Questo tipo di dinamiche potrebbe portare a risultati significativi nel prossimo futuro.