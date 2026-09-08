David Broncano e Borja Iglesias: “Ha giocato tre minuti e ha vinto la stessa coppa di Rodri”

David Broncano e Borja Iglesias parlano del Mondiale: il giocatore ha giocato tre minuti ma ha vinto la stessa coppa di Rodri.

David Broncano e Borja Iglesias parlano del Mondiale, il giocatore ha giocato tre minuti ma ha vinto la stessa coppa di Rodri

Il presentatore di ‘La Revuelta’, David Broncano, ha ospitato in diretta Borja Iglesias, attuale campione del mondo con la squadra spagnola, nel programma della RTVE. L’incontro, avvenuto il 7 settembre 2026, ha visto il giocatore del RC Celta partecipare da casa a causa di un infortunio, ma nonostante ciò, ha riuscito a condividere emozioni e ricordi del Mondiale. Broncano, con un tono leggero e ironico, ha commentato la breve apparizione del calciatore: “Ha giocato tre minuti e ha vinto la stessa coppa di Rodri”, un’affermazione che ha suscitato risate e approvazione da parte del pubblico.

Un momento di umorismo e di riconoscimento

La conversazione tra Broncano e Borja Iglesias ha iniziato con un riferimento alla popolarità del programma, che ha registrato un’audience “buona, ma non migliore di ‘El Hormiguero’”. Dopo aver presentato il giocatore come “más o menos un campeón del Mundo”, Broncano ha sottolineato l’importanza del gruppo e della squadra, sottolineando che “se vio una victoria de grupo, de equipo”. Iglesias, da parte sua, ha espresso soddisfazione per l’esperienza e ha riconosciuto l’importanza del lavoro di squadra, sottolineando che “ho rentabilizzato i tre minuti che ho giocato nel Mondiale per aggiungere un titolo al mio palmarés”.

Ha vinto la stessa coppa di Rodri, ma ha giocato solo tre minuti. Broncano, con un sorriso, ha aggiunto: “Ha i medesimi mondiali di Messi”, un’osservazione che ha suscitato risate e approvazione. Il giocatore, guardando il video delle sue prestazioni, ha commentato: “Ho toccato un solo pallone, buon video, ve l’ho fatto piacere”.

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Un video che celebra le sue prestazioni

Dopo un breve scambio di battute, il programma ha mostrato un video delle migliori giocate di Borja Iglesias durante il Mondiale. Tra le scene più memorabili, si vedeva il giocatore che si teneva in posizione di pressione, non riuscì a controllare un pallone lanciato da Unai Simón e, in un momento di festa, si divertiva a fare da DJ. Iglesias, guardando il video, ha commentato: “Ho toccato un solo pallone, buon video, ve l’ho fatto piacere”. Broncano, con un sorriso, ha aggiunto: “Ha i medesimi mondiali di Messi”, un’osservazione che ha suscitato risate e approvazione.

Ha giocato poco, ma ha vinto molto. La conversazione ha proseguito con un riferimento alle prossime elezioni e al potenziale cambio di canale del programma, a cui Iglesias ha risposto con un commento ironico: “Spero che prima di marzo, per caso…”. Il giocatore ha anche espresso la sua disponibilità a partecipare nuovamente al programma, ma ha aggiunto un’ironia: “È stato un piacere, spero di poterci tornare il giorno in cui si cancella la vistia di qualcuno”. Il programma ha chiuso con un riconoscimento del talento di Borja Iglesias, definendolo “tra i 30 migliori giocatori del mondo per il successo”, un’affermazione che ha rafforzato il legame tra il presentatore e il calciatore. L’incontro, sebbene breve, ha rappresentato un momento di condivisione e di riconoscimento, in un contesto di festa e di successo sportivo.