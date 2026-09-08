Eric Marek e Alice Pagliarini in scia al futuro: tempi da record a Rovereto

Atleti in azione sui 100 metri a Rovereto, con tempi promettenti e scalate delle liste nazionali

Il 8 settembre 2026, a Rovereto, in provincia di Trento, si è svolta una gara di atletica che ha acceso le speranze per il futuro del movimento italiano. Eric Marek e Alice Pagliarini, due atleti in forte ascesa, hanno registrato prestazioni di alto livello nei 100 metri, scalando le liste nazionali e dimostrando potenziale per il futuro. La gara, parte del World Continental Tour, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui la campionessa olimpica statunitense Gabby Thomas, che ha vinto la gara in 11.01. La performance di Marek e Pagliarini ha suscitato interesse per il loro potenziale e la loro capacità di competere a livello internazionale.

Alice Pagliarini: un futuro promettente

Alice Pagliarini, 20enne marchigiana allenata da papà Andrea, ha registrato un tempo di 11.32, migliorando di ben dodici centesimi il proprio primato. Il risultato, ottenuto con 0,8 m/s di brezza alle spalle, la ha resa la quarta italiana under 23 della storia. Solo Kelly Doualla, Manuela Levorato e Marisa Masullo hanno prestazioni migliori. La giovane atleta ha concluso al quarto posto nella gara, vinta da Gabby Thomas, la campionessa olimpica dei 200 metri. Il tempo di Pagliarini rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento internazionale.

Eric Marek si avvicina alle liste all-time

Eric Marek, 23enne laziale, ha migliorato il proprio personale di un paio di centesimi, correndo in 10.18 con 0,7 m/s di vento a favore. Ha concluso al secondo posto alle spalle del tedesco Simon Wulff, che ha vinto in 10.14. Il risultato ha permesso all’atleta, allievo del coach Giorgio Frinolli, di issarsi al quindicesimo posto delle liste italiane all-time, avvicinandosi ai tempi di Stephen Baffour, Emanuele Di Gregorio e Stefano Tilli. Marek, che ha vinto la medaglia d’oro con la 4×100 mista ai Giochi del Mediterraneo, dimostra di essere un atleta in forte ascesa.

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La gara di Rovereto ha rappresentato un ulteriore passo avanti per l’atletica italiana, con due atleti che si distinguono per la loro capacità e la loro determinazione. Il World Continental Tour, terzo circuito internazionale itinerante, ha offerto un’occasione per testare le capacità di atleti emergenti e per osservare il loro potenziale. La performance di Marek e Pagliarini ha suscitato interesse per il loro futuro.

Con i tempi registrati a Rovereto, l’atletica italiana si prepara a nuove sfide e a nuove opportunità. La gara ha rappresentato un momento importante per l’atletica tricolore, con due atleti che si distinguono per la loro capacità e la loro determinazione. Il futuro sembra promettente, con due atleti che si avvicinano alle liste all-time e che dimostrano di avere il potenziale per competere a livello internazionale.

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