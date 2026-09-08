Sommer in difficoltà in Champions: Bruges perde contro l’Aston Villa

Portiere svizzero Sommer in difficoltà durante la partita Bruges-Aston Villa, con errori che portano alla vittoria degli inglesi

Il portiere del Bruges, Emiliano Sommer, ha vissuto una notte da incubo in Champions League, segnando con i suoi errori la sconfitta del club belga contro l’Aston Villa. La partita, giocata a Bruges, ha visto il team di casa perdere 1-0 dopo un primo tempo dominato dagli inglesi, che hanno sfruttato le incertezze del numero uno. Sommer, ex portiere dell’Inter, ha commesso diversi errori, tra cui una deviazione clamorosa su un tiro di Buendia e un’uscita a vuoto su una palla lunga, permettendo alla squadra avversaria di prendere il controllo del match.

Errore e incertezza di Sommer

La prima rete del match è arrivata al 21′ del primo tempo grazie a un tiro di Razvan Marin, che ha sfruttato l’errore di Sommer. Il portiere svizzero ha perso il duello a distanza con Suzuki, estremo difensore dell’Aston Villa, e si è reso protagonista di una serie di incertezze che hanno costretto il Bruges a giocare in difesa. Pochi minuti dopo, Sommer ha commesso un altro errore, rinviando in modo goffo il pallone e colpendo un compagno, permettendo agli inglesi di prendere il controllo del gioco.

Bruges cerca di reagire, ma non basta

Nel finale del primo tempo, il Bruges ha tentato di accorciare le distanze con un rigore trasformato da Tresoldi, ma non è riuscito a recuperare il risultato. Nella ripresa, l’Aston Villa ha annullato una rete su un’azione di Jovic, pescato in posizione di fuorigioco. Nonostante i tentativi di reazione, il Bruges non è riuscito a trovare la reazione necessaria per ribaltare il risultato. La sconfitta ha messo in evidenza le difficoltà di Sommer, che ha avuto un esordio in Champions League non proprio felice.

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La vittoria dell’Aston Villa ha messo in mostra la superiorità della squadra inglese, che ha sfruttato al meglio le incertezze del portiere svizzero. L’Aek Atene, nel frattempo, ha vinto la sua partita contro il Lask, con una rete di Razvan Marin che ha deciso il match. La notte di Sommer è stata una delle più difficili della sua carriera in Champions League, con errori che hanno spianato la strada al successo degli inglesi. La prestazione di Sommer ha suscitato commenti negativi tra i tifosi del Bruges, che speravano in un esordio diverso per il portiere ex Inter. La sua serie di errori ha messo in discussione la sua capacità di tenere il risultato in equilibrio, anche se il club belga continuerà a contare su di lui per le prossime partite. La sfida contro l’Aston Villa è stata un test importante per Sommer, ma la sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative del club.