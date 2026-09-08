Robert Shwartzman torna nel WEC con Peugeot dopo un’esperienza in IndyCar

Robert Shwartzman torna nel FIA World Endurance Championship (WEC) dopo un’esperienza in NTT IndyCar Series, con un accordo con Team Peugeot TotalEnergies per la prossima stagione agonistica. Il pilota russo, che corre con licenza israeliana, ha già partecipato al WEC nel 2022, in occasione della 6h di Monza, e ora si prepara a tornare nella serie con un nuovo prototipo. Shwartzman, noto per la sua abilità e maturità, ha trascorso la scorsa stagione in America, gareggiando per PREMA Racing e ottenendo risultati significativi, tra cui la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis, un traguardo storico per la squadra italiana.

Un talento promettente con esperienza in endurance e monoposto

Shwartzman, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, ha accumulato esperienza in diverse categorie, tra cui la FIA F3 e le corse di endurance. Il suo passato con la Ferrari 499P n. 83, schierata da AF Corse, ha messo in mostra le sue capacità in contesti di alto livello. Ora, con Peugeot, il pilota si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua carriera, con un ruolo chiave nella preparazione del programma 2027. Emmanuel Esnault, Team Principal di Team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Robert. È senza dubbio uno dei talenti più promettenti della sua generazione e possiede già una grande esperienza acquisita ai massimi livelli sia nelle monoposto che nelle corse di endurance.”

Un futuro importante per il team francese

Il ritorno di Shwartzman rappresenta un passo significativo per Team Peugeot TotalEnergies, che si prepara a debuttare con un nuovo prototipo nella prossima stagione. Il team, noto per la sua tradizione nel motorsport, ha già espresso interesse per il pilota, che ha dimostrato adattabilità e velocità naturale. La sua partecipazione al programma 2027 sarà cruciale per il futuro del team, che mira a consolidare la sua posizione nel WEC. Shwartzman, inoltre, ha già iniziato a lavorare con il team, contribuendo alla progettazione e alla strategia per il prossimo anno.

Pubblicità

La scelta di Shwartzman riflette la volontà di Peugeot di investire in piloti con un’esperienza diversificata e una capacità di adattamento. Il pilota, che ha vissuto un’esperienza intensa in America, porterà con sé una conoscenza unica del motorsport internazionale. Il suo ritorno al WEC segna un’altra tappa nella sua carriera, che si è sviluppata tra le monoposto e le corse di endurance, con risultati di alto livello. La sua partecipazione al WEC rappresenta un’opportunità per il team francese di rafforzare la sua presenza in una serie che ha visto la sua crescita nel corso degli anni.

Robert Shwartzman torna nel WEC con Peugeot dopo un’esperienza in IndyCar.

Il pilota ha ottenuto risultati significativi in America, tra cui la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis.

Shwartzman è considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione.

Team Peugeot TotalEnergies si prepara a debuttare con un nuovo prototipo.