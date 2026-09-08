F1, chi battezzerà il Madring? La Ferrari non vince la prima gara su una nuova pista dal 2010

Il Gran Premio di Spagna 2026 si svolgerà sul nuovo tracciato del Madring. La Ferrari non ha mai vinto la prima gara su una pista nuova dal 2010

Il Gran Premio di Spagna 2026, in programma sul nuovo tracciato del Madring, rappresenta un momento cruciale per la Formula 1. La Ferrari non ha mai vinto la prima gara su una pista nuova dal 2010, un record che rimane intatto da quasi 16 anni. Un italiano non ha mai vinto la prima gara su una pista nuova dal 1964, un dato che sottolinea una sorta di “tabù” per la Scuderia di Maranello. L’evento, che segna l’esordio del Madring come circuito F1, ha suscitato grande attenzione nel mondo motorsport.

Un record che resiste nel tempo

La Ferrari, pur essendo una delle squadre più storiche e prestigiose della Formula 1, non ha mai vinto la prima gara su un tracciato nuovo dal 2010. Questo record, che risale al GP della Corea del Sud del 2010, dove Fernando Alonso vinse su una pista completamente nuova, rimane intatto. L’ultimo successo di una squadra italiana su una pista d’apertura risale al 1964, quando Lorenzo Bandini vinse il Gran Premio d’Austria. Un dato che mette in luce una sorta di “mancanza” nella storia della Scuderia, nonostante il suo prestigio.

Il Madring, situato alla periferia della capitale spagnola, rappresenta un’occasione unica per la Formula 1. Il circuito, che ha visto la sua inaugurazione dopo quasi tre anni di pausa, è il primo tracciato nuovo da quando il Circus ha esplorato il Las Vegas Strip Circuit nel 2023. L’ultimo “ministro del battesimo” di un GP in nuovo circuito è stato Max Verstappen, che ha vinto a Las Vegas nel novembre 2023.

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Chi sarà il primo vincitore del Madring?

Il ruolo di “battezzante” è stato tradizionalmente ricoperto da Lewis Hamilton, che ha vinto in diverse edizioni iniziali di nuovi circuiti. Il britannico si è imposto a Jeddah nel dicembre 2021, a Lusail nel novembre 2021, a Portimao nell’ottobre 2020, al Mugello nel settembre 2020, a Sochi nell’ottobre 2014 e ad Austin nel novembre 2012. Sostanzialmente, quasi tutti i nuovi circuiti affrontati nello span di un decennio, hanno visto il londinese conquistare l’edizione inaugurale. Nonostante il suo successo, la Ferrari non ha mai potuto celebrare un successo simile. Il record di 16 anni senza una vittoria iniziale su una pista nuova rimane intatto, anche se la squadra ha avuto momenti di eccellenza in altre competizioni. La vittoria del primo giro su una pista nuova potrebbe segnare un nuovo inizio per la Ferrari, ma anche per la storia della Formula 1.

Chiunque vinca il Madring sarà ricordato come il primo vincitore di sempre su un tracciato nuovo, un titolo che non è mai stato conquistato da un pilota italiano. La Formula 1 attende con ansia il momento in cui questo record potrebbe essere rotto, ma per ora, il “battezzante” del Madring rimane ancora da scoprire. La Ferrari non ha mai vinto la prima gara su una pista nuova dal 2010. Un italiano non ha mai vinto la prima gara su una pista nuova dal 1964.