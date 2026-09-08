Massimo Barbolini torna in Serie A: il tecnico azzurro guiderà la Novara

Tecnico italiano Massimo Barbolini torna in Serie A per allenare la Novara, dopo esperienze in USA e Turchia

Massimo Barbolini torna ad allenare in Italia dopo un periodo all’estero e si prepara a guidare la Novara nella stagione 2026-2027. Il tecnico, noto per aver vinto due Europei e due Coppe del Mondo come CT dell’Italia, ha annunciato la sua nomina ufficiale da parte dell’Igor Gorgonzola. Il 62enne, che ha ricoperto il ruolo di vice di Julio Velasco durante i successi olimpici e mondiali, tornerà a dirigere una squadra di punta dopo un periodo in Turchia e negli Stati Uniti. La sua esperienza in Serie A, tra il 2017 e il 2020, lo ha visto vincere titoli prestigiosi come la Champions League e la Supercoppa Italiana.

Un ritorno al passato con un progetto ambizioso

Barbolini, che ha guidato la Novara tra il 2017 e il 2020, tornerà a dirigere la squadra piemontese con un progetto ambizioso. La sua esperienza in Serie A, unita a una lunga carriera in Italia e all’estero, lo rende un allenatore di riferimento. Dopo aver diretto Scandicci, Houston e Galatasaray Istanbul, il tecnico modenese ha scelto di tornare in Italia per affrontare una nuova sfida. La sua nomina è stata annunciata poco dopo la conquista della medaglia d’argento da parte della Nazionale Italiana agli Europei, dove ha svolto il ruolo di vice del CT Julio Velasco.

Il 9 settembre Barbolini dirigerà il primo allenamento della Novara, segnando l’inizio di una nuova era per la squadra. La sua esperienza, unita a una visione chiara del gioco, potrebbe portare risultati significativi. La sua nomina rappresenta un segno di fiducia nel potenziale della squadra. Il tecnico, che ha vinto titoli prestigiosi come CT dell’Italia, si appresta a mettere a frutto la sua conoscenza del settore.

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Un passo avanti per il volley italiano

La decisione di Barbolini di tornare in Serie A rappresenta un passo avanti per il volley italiano, che cerca di rafforzare la sua presenza a livello internazionale. Il tecnico, noto per la sua capacità di gestire squadre di alto livello, si prepara a guidare la Novara in una stagione che promette di essere di grande interesse. La sua esperienza in squadre come Scandicci e Galatasaray Istanbul ha messo in luce una capacità di adattamento e di costruire squadre competitive. La sua nomina è vista come un’occasione per portare ulteriore successo al volley italiano. Barbolini ha vinto due Europei e due Coppe del Mondo come CT dell’Italia. La sua carriera, che lo ha visto allenare in Italia, negli Stati Uniti e in Turchia, lo ha reso un allenatore di riferimento. La sua decisione di tornare in Serie A è un ulteriore passo verso la crescita del volley italiano a livello internazionale.

Barbolini ha vinto due Europei e due Coppe del Mondo come CT dell’Italia.

Ha allenato squadre in Italia, USA e Turchia.

La sua nomina alla Novara è avvenuta poco dopo la conquista della medaglia d’argento da parte della Nazionale.

La stagione 2026-2027 promette di essere un momento importante per il volley italiano, con Barbolini al timone della Novara. Il tecnico, che ha dimostrato di sapere gestire squadre di alto livello, si appresta a portare la sua esperienza e la sua passione per il gioco in una squadra ambiziosa.