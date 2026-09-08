Justin Robinson: “Sono pronto a guidare il Barça e portare titoli”

Giocatore del Barça Justin Robinson annuncia l’intenzione di guidare la squadra e portare titoli

Un nuovo inizio per il Barça

Justin Robinson, base del Barça, ha espresso la sua determinazione a guidare la squadra e portare titoli. Dopo aver giocato a Parigi, dove ha dimostrato la sua capacità di vincere, il giocatore si sente pronto a dare il suo contributo al club catalano. “Ho sempre vinto durante la mia carriera e spero di portare questa mentalità a Barcelona”, ha dichiarato Robinson, sottolineando la sua volontà di portare successi al Palau.

Robinson ha spiegato che ha scelto il Barça perché crede nella sua capacità di trasformare il progetto in un successo. “La ACB è una liga fantastica e volevano che fossi il base del progetto”, ha detto, aggiungendo che ha rifiutato altre offerte per unirsi al club. “Quando è apparso il Barça ho pensato che la situazione fosse perfetta”, ha ricordato, sottolineando la sua soddisfazione per l’opportunità ricevuta.

Robinson si pone obiettivi ambiziosi

Il giocatore ha espresso la sua volontà di rimanere al Barça per tutta la sua carriera, grazie al contratto fino al 2028. “Mi dà sicurezza per affrontare con tranquillità il reto di essere il leader del team e vincere partite”, ha detto, mostrando fiducia nella sua capacità di guidare la squadra. “Potrebbe esserci dubbio su se io sia il base adatto, ma voglio dimostrare che sì”, ha concluso, mostrando determinazione e fiducia in se stesso.

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Un progetto di crescita e leadership

Robinson ha anche parlato del suo ruolo all’interno della squadra, dicendo che si considera un “estensione sulla pista” del tecnico Aleksander Sekulic. “Vogliamo correre, difendere duro, provare a dominare il rebote difensivo e aumentare il ritmo”, ha spiegato, descrivendo la filosofia del nuovo Barça. Robinson ha anche sottolineato l’importanza del gruppo e del lavoro di squadra, riconoscendo che il club ha bisogno di tempo per trovare il suo equilibrio dopo tanti nuovi arrivi.

Il giocatore ha anche parlato del suo passato, riconoscendo che negli ultimi anni è stato visto come un “base anotador”, ma ha sottolineato che si vede come un direttore di gioco tradizionale. “Mi piace dare assistenze e fare che succedano cose fantastiche”, ha detto, mostrando la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra. Il giocatore ha anche espresso la sua gratitudine per l’opportunità ricevuta, dicendo che è “molto grato” per l’ingaggio al Barça.

Un futuro promettente per il Barça

Con il suo arrivo, il Barça ha iniziato una nuova fase, con l’obiettivo di tornare a vincere. Robinson ha espresso la sua convinzione che la squadra possa raggiungere i suoi obiettivi, anche se riconosce che ci vorrà del tempo. “Confido nel fatto che esista ‘il gruppo e lo stile di gioco necessari per superare i momenti difficili della stagione e raggiungere la meta’”, ha detto, mostrando fiducia nella squadra e nella sua capacità di crescere.

Robinson ha anche sottolineato l’importanza del lavoro dei giocatori che sono rimasti, che hanno trasmesso alle nuove squadre “le aspettative di giocare in un club come questo, l’esposizione che dà e la enorme responsabilità che conlleva, l’idea di provare a vincere tutto”. Il giocatore ha espresso la sua convinzione che il Barça possa tornare a essere una forza in grado di competere e vincere, anche se riconosce che ci vorrà tempo per trovare il giusto equilibrio.