Nel 1974, un treno francese raggiunse 430 km/h senza toccare il suolo, ma il progetto fu interrotto per motivi politici e economici.

Un treno senza rulli viaggia su una pista aerea in un campo di grano, con un’immensa vía che attraversa i campi

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Nel 1974, la Francia lanciò un progetto di ricerca e innovazione senza precedenti: costruì un treno che viaggiava senza toccare il suolo, raggiungendo velocità superiori ai 400 km/h. Il progetto, noto come Aerotrain, fu un esperimento di ingegneria avanzata che non registrò quasi alcun problema tecnico né incidenti gravi durante la sua fase operativa. Tuttavia, il progetto fu interrotto in modo improvviso, senza che la velocità o la tecnologia fossero i motivi principali del suo esodo.

Un record di velocità senza precedenti

Il treno, progettato dall’ingegnere Jean Bertin, fu in grado di raggiungere un record di velocità di 430 km/h, senza alcun contatto con il suelo. Tuttavia, il figlio dell’ingegnere smentì immediatamente la teorizzazione che attribuiva la fine del progetto alla crisi del petrolio, sostenendo che si trattava di un pretesto. Secondo le informazioni disponibili, il progetto fu interrotto a causa di conflitti di interesse con la SNCF, l’azienda ferroviaria statale francese, che non aveva interesse a supportare un sistema alternativo che richiedeva infrastrutture completamente nuove.

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La fine del progetto fu accelerata da decisioni politiche e economiche.

Un progetto abbandonato in modo improvviso

La fine del progetto fu accelerata anche dall’arrivo al potere di Valéry Giscard d’Estaing, il quale favorì la rete ferroviaria di alta velocità TGV, un progetto che si allineava meglio con gli obiettivi nazionali. Il progetto Aerotrain, che aveva funzionato correttamente per mesi, scomparve improvvisamente, causando un profondo senso di delusione all’ingegnere Jean Bertin. L’ingegnere morì nel 1975, a soli un anno e mezzo dopo l’annuncio del termine del progetto.

La pista su cui il treno viaggiava è rimasta inutilizzata per oltre cinquant’anni.

Nonostante i successi tecnologici e la mancanza di problemi significativi, il progetto non fu mai completato né portato a termine. La sua storia rimane un esempio di come le decisioni politiche e economiche possano influenzare in modo determinante l’evoluzione di tecnologie innovative. La pista su cui il treno viaggiava è rimasta inutilizzata per oltre cinquant’anni, e il motivo del suo abbandono è tuttora oggetto di dibattito tra storici e esperti del settore. La fine del progetto Aerotrain rappresenta un caso emblematico di come un’innovazione tecnologica avanzata possa essere abbandonata non per mancanza di successo, ma per motivi esterni al suo funzionamento. Il progetto, che aveva raggiunto un record di velocità senza precedenti, fu interrotto in modo improvviso, senza che la velocità o la tecnologia fossero i motivi principali del suo esodo. La sua storia è un ricordo di un’epoca in cui l’ingegneria e l’innovazione erano in grado di superare i limiti fisici, ma anche di essere influenzate da contesti politici e economici. Il progetto Aerotrain rimane un simbolo di potenziale non realizzato, un’esperienza tecnologica che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dei trasporti.

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