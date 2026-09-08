US Open 2026: Alcaraz e Shelton si sfidano nei quarti, le emozioni per il pubblico americano

Due tennisti statunitensi si sfidano nei quarti di US Open 2026, con l’attenzione del pubblico

Il 8 settembre 2026, a New York, si sono resi noti i primi semifinalisti del torneo di tennis più prestigioso del mondo, gli US Open 2026. Tra i protagonisti, il match più atteso del tabellone maschile si giocherà tra il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, e Ben Shelton, un talento in ascesa che ha conquistato un ottimo torneo. Il confronto tra i due si annuncia come un’altra prova importante per Alcaraz, mentre Shelton sogna di tornare in semifinale a Flushing Meadows dopo tre anni. Il pubblico americano, in attesa di due derby, si prepara a vivere emozioni intense sia al maschile che al femminile.

Alcaraz e Shelton: un match da non perdere

Il confronto tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton si annuncia come uno dei momenti più attesi del tabellone maschile. Shelton, dopo aver battuto giocatori di alto livello come Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov e Tsitsipas, ha dimostrato di essere in forma e di aver superato un tabellone complesso. Per Alcaraz, invece, questa sfida rappresenta un ulteriore test per confermarsi come uno dei migliori del circuito. Il pubblico, in particolare, aspetta con ansia il confronto tra due tennisti statunitensi, con un’atmosfera che promette scintille e tensione.

Shelton sogna di tornare in semifinale dopo tre anni, un traguardo che lo avvicinerebbe ulteriormente al suo obiettivo di raggiungere il top del tennis. Mentre Alcaraz, campione in carica, si prepara a un’altra prova, il pubblico americano ha la possibilità di assistere a un derby che potrebbe segnare un momento importante nella sua carriera.

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Le sfide del tabellone femminile

Al di fuori del match tra Alcaraz e Shelton, il tabellone femminile ha visto la ripresa di Aryna Sabalenka, che potrebbe giocare l’ultima partita da numero uno del mondo. La bielorussa, in cerca di un titolo Slam, dovrà affrontare Linda Noskova, una giocatrice in forma dopo la vittoria a Wimbledon. Nel frattempo, Jessica Pegula e Emma Navarro si sfideranno in un derby statunitense, con Pegula che ha mantenuto un livello costante, mentre Navarro, pur avendo avuto problemi fisici, si è ripresa in questa edizione degli US Open.

Il pubblico americano, in attesa di due derby, si prepara a vivere emozioni intense sia al maschile che al femminile. Tra i tennisti in gara, Frances Tiafoe ha la possibilità di raggiungere la semifinale per la terza volta nella sua carriera, mentre Alex Michelesen, pur avendo raggiunto un traguardo importante, potrebbe vivere la sfida con meno pressione. Per Tiafoe, una vittoria potrebbe portare a una qualificazione alle Finals di Torino, un obiettivo che si avvicina sempre di più.

Con il tabellone maschile che si avvicina ai quarti di finale, il tennis degli US Open 2026 si conferma come uno degli eventi più attesi dell’anno. Tra sfide intense e emozioni forti, il pubblico può aspettarsi un’esperienza unica, con tennisti di alto livello che si sfidano per il titolo più prestigioso del circuito. La prossima settimana vedrà l’affronto tra i migliori del mondo, con il destino di un’intera stagione che si deciderà nei prossimi giorni. La sfida tra Alcaraz e Shelton è il momento chiave del tabellone maschile, con entrambi in ottima forma e con obiettivi simili. Il pubblico, in attesa di un confronto tra due tennisti statunitensi, può aspettarsi un match intenso e ricco di emozioni, che potrebbe segnare un passo importante nella carriera di entrambi.