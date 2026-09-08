Futuro anonimo per l’Italia nel Motomondiale? JuniorGP e Rookies Cup segnalano un quadro preoccupante

Giovani italiani in difficoltà nel JuniorGP e Rookies Cup, mentre uno spagnolo domina nel CIV

Il futuro del motociclismo italiano sembra essere in bilico, con segnali preoccupanti provenienti da categorie giovanili come il JuniorGP e la Rookies Cup. Mentre i migliori piloti azzurri continuano a fare la differenza in MotoGP, il ricambio generazionale appare in difficoltà, con pochi talenti in grado di emergere e conquistare posizioni di rilievo. La situazione, come sottolineato da OA Sport, non è confortante e mette in luce una mancanza di continuità nella formazione di nuovi protagonisti.

JuniorGP e Rookies Cup: un’esperienza non sufficiente

Il JuniorGP, uno dei principali circuiti per la formazione dei piloti, ha visto un’esperienza non sufficiente per molti giovani italiani. A Barcellona, Leonardo Zanni ha ottenuto una vittoria iniziale, ma non ha mantenuto la continuità necessaria per restare in quota. Giulio Pugliese, invece, si trova in terza posizione a -43 dalla vetta, dopo aver guidato la generale nelle prime battute. Anche se il campionato è in corso, i risultati non sono sufficienti a garantire un futuro solido per i piloti italiani.

La mancanza di costanza nel JuniorGP mette in evidenza un problema di formazione.

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La Rookies Cup, pur essendo un’altra opportunità per i giovani, non ha visto un’emergere di talenti a livello nazionale. Il campionato, pur se importante, non è in grado di garantire un passaggio diretto verso le categorie più prestigiose. Inoltre, il quadro non è migliorato con l’arrivo di nuovi talenti, come Luca Lunetta, che ha iniziato la stagione in modo opaco e potrebbe dimostrare il suo potenziale solo a partire dal 2027.

Il CIV: un dominio spagnolo

Se nel JuniorGP e nella Rookies Cup i giovani italiani non si distinguono, nel Campionato Italiano Velocità (CIV) si osserva un dominio spagnolo. Vicente Perez, esperto e già noto per le sue prestazioni, ha vinto sette gare su otto, dimostrando una superiorità costante. Questo risultato non solo mette in luce la mancanza di concorrenza a livello nazionale, ma anche la difficoltà dei piloti italiani nel mantenere un livello competitivo in categorie minori.

Il dominio spagnolo nel CIV sottolinea una mancanza di leadership italiana.

La situazione, se non interviene un cambiamento di strategia, potrebbe portare a un ulteriore distacco tra i migliori piloti italiani e quelli di altre nazioni. Mentre Celestino Vietti e Tony Arbolino rimangono bloccati in Moto2 da anni, il loro futuro in MotoGP appare sempre più remoto. Anche se alcuni giovani, come Guido Pini e Matteo Bertelle, riescono a ottenere risultati in Moto3, la lotta per il podio nella generale rimane un miraggio. Il motociclismo italiano, pur mantenendo un ruolo di rilievo in categorie come la Superbike e la MotoGP, sembra troppo dipendente dai piloti già affermati. Senza un ricambio generazionale solido, il futuro del motociclismo azzurro potrebbe diventare sempre più anonimo. La mancanza di nuovi talenti in grado di emergere e competere a livello internazionale rappresenta un problema che richiede una soluzione immediata.