Rory McIlroy torna al campo: l’Irish Open 2026 presenta un field di alto livello

Un campo di golf in Irlanda, giocatori in azione, torneo di golf in corso

L’Irish Open 2026 si prepara a diventare un evento di alto livello, con un field composto da alcuni dei migliori giocatori del golf mondiale. Rory McIlroy, vincitore del torneo l’anno scorso, torna al campo come favorito numero 1 della settimana. L’evento, sponsorizzato da Amgen, si terrà a Doonbeg, sulla costa ovest della Repubblica d’Irlanda, e metterà in palio 6 milioni di dollari e 5.000 punti per la Race to Dubai. Il campo designato, il Trump International Golf Links & Hotel, è tradizionalmente conosciuto come Doonbeg Golf Club, e sarà la sede della 71esima edizione del torneo.

Un field di alto livello e un calendario ricco

Il field che scenderà in campo da giovedì 10 a domenica 13 settembre sarà particolarmente agguerrito. Tra i nomi più attesi ci sono Patrick Reed, Jon Rahm, Robert MacIntyre, Rasmus Hojgaard, Brooks Koepka, Sergio Garcia e Shane Lowry, beniamino del pubblico di casa. Tutti i giocatori sono tornati in campo dopo partecipazioni recenti a tornei di alto livello, come l’Omega European Masters in Svizzera. In particolare, Jon Rahm è tornato sui circuiti tradizionali dopo il The Open, dove ha chiuso in 46esima posizione a pari merito.

Il torneo rappresenta un appuntamento unico per il Dp World Tour, con un calendario che si sposta sull’isola atlantica. Il campo di Doonbeg, conosciuto per la sua tradizione e la sua qualità, accoglierà un gruppo di giocatori in forma e con la motivazione necessaria per competere a livello internazionale. Il campo di golf è un simbolo di eccellenza e di tradizione, con un ambiente che favorisce la concentrazione e la performance.

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La presenza italiana e i giocatori azzurri

Non manca la presenza italiana nel field, con una compagine abbastanza folta. Tra i nomi più noti ci sono Francesco Molinari, che è lontano dai campi da luglio quando si posizionò in 46esima piazza al The Open, Gregorio De Leo, 61esimo lo scorso week end in terra elvetica, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Renato Paratore, rispettivamente 39esimo, 57esimo, 85esimo, 4° e 71esimo in Svizzera. La squadra azzurra si schiera in County Clare, pronta a confrontarsi con i migliori del mondo.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro. La partecipazione italiana al torneo è un segno di crescita e di riconoscimento del talento nazionale sul campo internazionale. L’Irish Open 2026 rappresenta un appuntamento unico per il Dp World Tour, con un campo di alto livello e un calendario ricco di eventi. Il torneo si svolgerà in Irlanda, unico appuntamento in questo settore per quanto riguarda il Dp World Tour. Il campo di Doonbeg, conosciuto per la sua tradizione e la sua qualità, accoglierà un gruppo di giocatori in forma e con la motivazione necessaria per competere a livello internazionale.