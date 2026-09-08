Madring potrebbe superare il record delle bandiere rosse in Formula 1

Circuito urbano di Madring con bandiere rosse e servizi medici in azione durante la gara di F1

Madring potrebbe diventare il circuito con il maggior numero di bandiere rosse nella storia della Formula 1. I test della F3 svoltisi il 24 e 25 agosto scorso hanno registrato 19 neutralizzazioni, un numero elevato ma non eccezionale in termini di durata, grazie all’efficacia dei comisari e degli ufficiali di RACE. Tuttavia, il GP di F1 in programma a Madring potrebbe superare il record precedente, in particolare per la complessità del tracciato e la mancanza di spazi di emergenza. La situazione è ulteriormente complicata dall’assenza di vialetti di servizio, un elemento che ha reso i test F3 estremamente critici.

Un tracciato urbano estremamente tecnico

La dottoressa Isabel Omaque, capo del centro medico di Madring, ha spiegato che il circuito presenta caratteristiche uniche che aumentano il rischio di incidenti. “Básicamente, habrá que neutralizar o parar la carrera, ya que apenas hay escapatorias o son mínimas, Casi siempre tenemos un muro y no hay grava, con lo cual es un circuito muy técnico y nuevo”, ha dichiarato. La Monumental, la prima parte del tracciato, è ciega, peraltata e di medio chilometro, rendendo difficile la visibilità e la gestione delle emergenze. La mancanza di vialetti di servizio implica che, in caso di incidente, i team dovranno utilizzare un “safety car virtual” o una bandiera rossa per interrompere la gara.

Un sistema di soccorso efficiente

Per garantire la sicurezza dei piloti, sono state organizzate procedure specifiche. I servizi medici prevedono l’impiego di 80 persone, tra cui 25 professionisti provenienti da Barcellona, principalmente medici. I veicoli di estrazione sono stati addestrati per agire nel minor tempo possibile, al fine di minimizzare i danni e garantire un trattamento tempestivo. “Estamos hablando de 80 personas, de las cuales 25 somos profesionales que venimos de Barcelona, en su gran mayoría médicos y los coches de extricación (extracción del piloto en caso de que no pueda salir), y todos están entrenados para actuar en el mínimo tiempo posible”, ha spiegato Omaque. La vicinanza dei centri ospedalieri, a soli 15 minuti di distanza, permette di evitare l’uso di elicotteri, riducendo i tempi di soccorso.

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La situazione in Madring ricorda quella del circuito stradale di Valencia, dove la La Fe era a 15 minuti in ambulanza. “Si hay que evacuar a alguien lo haremos escoltados por una patrulla y más rápido”, ha sottolineato Omaque. Questa organizzazione mirata potrebbe contribuire a mantenere un livello di sicurezza elevato, nonostante le sfide del tracciato urbano. Il GP di F1 a Madring rappresenta un test importante per la Formula 1, non solo per la sua originalità, ma anche per l’innovazione nei protocolli di emergenza.

Test F3 del 24 e 25 agosto: 19 bandiere rosse

Manca la presenza di vialetti di servizio

80 professionisti tra cui 25 medici

Distanza dei centri ospedalieri: 15 minuti

La dottoressa Omaque ha anche sottolineato che, in alcuni casi, l’uso dell’elicottero è risultato inefficiente. “Era una tontería, porque tardamos más en cargar el paciente en el helicóptero para volverlo a descargar”, ha commentato. Questi elementi, uniti alla complessità del tracciato, potrebbero portare a un numero di bandiere rosse superiore a qualsiasi altro circuito nella storia della Formula 1. Il GP di Madring, quindi, non solo rappresenta un evento sportivo di grande rilevanza, ma anche un’esperienza unica in termini di sicurezza e gestione delle emergenze.