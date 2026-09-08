Zheng Qinwen torna in forma: la Cina si prepara alla sfida con l’Italia in BJK Cup

Zheng Qinwen vince le qualificazioni agli US Open 2026, preparazione per la BJK Cup contro l’Italia

La tennista cinese Zheng Qinwen ha superato le qualificazioni agli US Open 2026, raggiungendo i quarti di finale. La vittoria segna un passo importante nella sua ripresa dopo un lungo periodo di difficoltà, che ha visto la giocatrice scivolare fuori dalla top100 mondiale. La Cina, con Zheng Qinwen e Xiyu Wang, si prepara alla sfida contro l’Italia nei quarti di finale della Billie Jean King Cup, un torneo che potrebbe rappresentare un ulteriore punto di svolta per la tennista. La squadra azzurra, campione in carica, rischia di affrontare una competizione in cui la Cina si presenta in ottima forma.

Un ritorno in forma dopo un lungo calvario

Dopo un periodo di difficoltà, che ha visto Zheng Qinwen sottoporsi a un intervento al gomito nell’estate 2025, la tennista ha trovato una nuova continuità nel circuito. Dopo il suo ritorno definitivo a Doha nel febbraio 2026, la giocatrice ha avuto fatica a trovare una buona forma, ma la vittoria agli US Open rappresenta un segnale positivo. La 23enne, che ha già vinto un titolo olimpico a Parigi 2024 e ha raggiunto una finale Major a Melbourne nel 2024, sta cercando di ricostruire la sua posizione nel ranking mondiale.

La vittoria agli US Open è un segnale di ripresa per Zheng Qinwen, che ha affrontato le qualificazioni sul cemento di New York. La sua performance ha dimostrato di essere in grado di tornare a livelli competitivi, un aspetto che potrebbe essere cruciale per la squadra cinese nel prossimo torneo. La Cina, con Zheng e Xiyu Wang, si presenta come una contendente seria, mentre l’Italia, campione in carica, dovrà affrontare una sfida in cui la forma e l’esperienza saranno determinanti.

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La BJK Cup: un’altra sfida importante

La vittoria agli US Open ha messo in luce la forma di Zheng Qinwen, che figura tra le pre-convocate della Cina per le Finals di Billie Jean King Cup, in programma a Shenzhen a partire dal 22 settembre. La squadra cinese, con la presenza di Zheng e di Xiyu Wang, si presenta come una forte contendente contro l’Italia, campione in carica. La squadra azzurra, però, potrebbe affrontare una competizione in cui la Cina si mostra in ottima forma e con un’esperienza di alto livello.

La Cina si appresta a sfidare l’Italia in un contesto di alta tensione, con Zheng Qinwen e Xiyu Wang come due delle principali armi della squadra. La partecipazione di Zheng ai quarti di finale degli US Open ha riacceso le speranze della Cina, che si prepara a un’altra sfida importante. La tennista, che ha affrontato le qualificazioni sul cemento di New York, ha dimostrato di essere in grado di tornare a livelli competitivi, un aspetto che potrebbe influenzare non solo il torneo degli US Open, ma anche la preparazione per la BJK Cup.

La vittoria di Zheng Qinwen rappresenta un momento chiave nella sua carriera, un segnale di ripresa dopo un periodo di difficoltà. La sua partecipazione ai quarti di finale degli US Open ha messo in luce la sua capacità di tornare in forma, un aspetto che potrebbe essere cruciale per la squadra cinese nel prossimo torneo. La Cina, con Zheng e Xiyu Wang, si presenta come una contendente seria, mentre l’Italia, campione in carica, dovrà affrontare una sfida in cui la forma e l’esperienza saranno determinanti.

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