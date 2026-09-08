Marco Bezzecchi, un passato di vittorie e incidenti nel GP di Misano

Marco Bezzecchi torna al GP di Misano con un passato di vittorie e incidenti. Il pilota cerca la sua prima vittoria nella categoria MotoGP

Marco Bezzecchi torna al Gran Premio di Misano con un passato di risultati e incidenti che lo hanno segnato. Il pilota, noto come “Bez”, cerca la sua prima vittoria nella categoria MotoGP, un traguardo che ancora non ha raggiunto. Il GP di San Marino, che si svolgerà a Misano Adriatico, rappresenta per lui un’occasione speciale, non solo per la vicinanza alla sua città natale, ma anche per un’esperienza che ha visto alternare successi e difficoltà. Dopo due anni di lavoro e una serie di gare in cui ha dimostrato capacità, Bezzecchi si appresta a confrontarsi con un circuito che lo ha visto crescere, ma anche soffrire.

Un’esperienza in Moto3 e Moto2 con incidenti e ritiri

Le prime esperienze di Bezzecchi nel mondo della motociclismo si svolsero in Moto3, dove nel 2017 e 2018 si chiuse con due ritiri dovuti a incidenti. La stessa sorte lo colpì anche in Moto2, con l’edizione 2019 che lo vide finire a terra. Questi episodi, sebbene traumatici, hanno formato un pilota determinato, che ha imparato a gestire le pressioni e a migliorare la sua tecnica. La partenza al GP di Misano, dunque, non è solo un ritorno a casa, ma anche un test per un pilota che ha già affrontato le sfide del mondo delle corse.

Il 2020 fu un anno di riconciliazione con la pista. Il doppio header di Misano Adriatico fu un momento di rilievo, con due piazze d’onore. Nel 2021, pur non registrando risultati eccezionali, ha dimostrato una costanza che lo ha portato a classificarsi al quinto posto nel GP canonico di settembre. Il 2022 fu un anno di transizione, con Bezzecchi che si classificò al secondo posto dietro a Jorge Martin, segnando un passo avanti nella sua carriera.

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Un’evoluzione nel MotoGP con risultati e momenti di gloria

Nel 2023, il pilota ha continuato a migliorare, conquistando una posizione di rilievo e dimostrando una capacità di adattamento al circuito. Il 2024 fu un anno di crescita significativa, con due gare consecutive in cui ha ottenuto un quinto e un quarto posto. Il 2025, invece, fu un momento di confronto diretto con Marc Marquez, con Bezzecchi che vinse la Sprint e si classificò al secondo posto nel Gran Premio della domenica. Il GP di Misano rappresenta un’occasione unica per raggiungere la vittoria. Il circuito, che ha visto crescere il pilota, offre le condizioni ideali per un risultato positivo. Tuttavia, il cammino non sarà facile: il pilota dovrà affrontare le sfide del tracciato e la concorrenza di altri piloti di alto livello. La sua determinazione e la sua capacità di adattarsi alle situazioni saranno chiave per raggiungere l’obiettivo.