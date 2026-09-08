Kimi Antonelli si prepara a sfruttare un jolly a Baku nel Mondiale 2026

Kimi Antonelli ha un jolly da sfruttare a Baku nel Mondiale 2026, con un vantaggio in classifica su Russell e Norris.

Kimi Antonelli in pista a Baku, con un jolly da sfruttare nel Gran Premio d’Azerbaigian

Kimi Antonelli si appresta a sfruttare un’opportunità strategica nel Gran Premio d’Azerbaijan, in programma il 24-26 settembre 2026, dove potrebbe beneficiare di un jolly legato al compagno di squadra George Russell. Dopo una vittoria straordinaria al GP d’Italia, dove ha conquistato la vittoria partendo dall’19° posto in griglia, il ventenne di Casalecchio di Reno ha allungato il suo vantaggio in classifica, raggiungendo un margine di +66 punti su Russell, +76 su Lewis Hamilton e +96 su Lando Norris. La stagione 2026 si avvia con un’ottima posizione per Antonelli, ma i punti in palio sono ancora tanti, e un eventuale passo falso potrebbe mettere a rischio la sua leadership.

Un vantaggio in classifica in crescita

Dopo il successo di Monza, dove ha realizzato una rimonta storica da 19° a 1°, Antonelli ha consolidato la sua posizione di leader del Mondiale. Il suo vantaggio su Russell, che ha perso 25 punti a causa dello “zero” di Silverstone, si è ampliato notevolmente. La sua performance al GP d’Italia ha suscitato entusiasmo sia tra i tifosi che nella stampa internazionale, che lo ha definito “nuovo re d’Italia”. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e i prossimi round potrebbero influenzare il destino finale.

Il jolly di Baku potrebbe fare la differenza

Il jolly a Baku rappresenta un’opportunità chiave per Antonelli. Il suo compagno di squadra, George Russell, è previsto a cambiare motore nel weekend del 24-26 settembre, il che potrebbe portare a penalità. Questo scenario potrebbe permettere a Antonelli di sfruttare la scia della Mercedes gemella in qualifica, soprattutto sul chilometrico rettilineo della pista azerbaigiana. L’obiettivo sarà guadagnare il maggior numero di punti possibili su un Russell costretto a rimontare dalle retrovie. La strategia del team sarà cruciale per sfruttare al meglio questa situazione. Nonostante il vantaggio in classifica, Antonelli è consapevole dei rischi. Il passato ha mostrato come un problema di affidabilità possa mettere a repentaglio la sua posizione, come accaduto a Barcellona e in Gran Bretagna. Tuttavia, la sua capacità di rimontare, dimostrata a Monza, rimane un punto di forza. Il campionato si avvicina al termine, con la stagione che potrebbe concludersi il primo weekend di dicembre a Imola. Per Antonelli, il momento è cruciale: il suo obiettivo è diventare il campione del mondo più giovane di sempre in Formula 1.

Pubblicità

Il jolly a Baku potrebbe influenzare la classifica.

La stagione si avvicina al termine con la finale a Imola.

La stagione 2026 di Kimi Antonelli è in crescita, ma il cammino non è ancora concluso. Il jolly a Baku potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti verso il titolo, ma la sua capacità di mantenere la concentrazione e la sua affidabilità saranno determinanti per il successo finale.

Kimi Antonelli ha un vantaggio di +66 punti su Russell.

Il jolly a Baku potrebbe influenzare la classifica.

Il campionato si avvicina al termine con la stagione che potrebbe finire a Imola.