Olbis Andrè: “Non abbiamo onorato la maglia azzurra, chiediamo scusa ai tifosi”

Giocatrice azzurra Olbis Andrè si scusa per la prestazione in Italia-Cina, annuncia miglioramento per le prossime partite

Olbis Andrè, giocatrice della squadra azzurra di basket femminile, ha espresso rammarico per la prestazione della squadra nella partita contro la Cina, terminata con un punteggio di 51-71. Dopo la sconfitta, la giocatrice ha riconosciuto la mancanza di intensità e ha chiesto scusa ai tifosi. La partita, giocata a Berlino, ha segnato un momento di difficoltà per le azzurre, che dovranno migliorare per affrontare l’Australia nei prossimi match. Andrè ha sottolineato che la stanchezza fisica e mentale non può essere una scusa, e che il Mondiale richiede un livello di prestazione elevato. La giocatrice ha anche ricordato la prestazione positiva contro gli Stati Uniti, che ha dimostrato il potenziale della squadra.

Un momento di difficoltà per le azzurre

La partita contro la Cina ha rappresentato un test difficile per l’Italia, con la squadra che ha mostrato una mancanza di intensità durante la gara. Olbis Andrè ha riconosciuto questa situazione, affermando che “oggi non eravamo pronte ma questo ci servirà per le prossime partite”. La giocatrice ha sottolineato che la stanchezza fisica e mentale non può essere una scusa, e che il Mondiale richiede un livello di prestazione elevato. Andrè ha anche ricordato la prestazione positiva contro gli Stati Uniti, che ha dimostrato il potenziale della squadra. Andrè ha chiuso l’incontro con 2 punti ed un rimbalzo in 14’37”, facendo tanta fatica a contenere la gigantesca lunga avversaria Ziyu Zhang. La squadra dovrà affrontare un match cruciale per accedere ai quarti di finale. La giocatrice ha anche sottolineato che l’Italia è migliorata nel tempo, ma serve più coraggio per raggiungere i risultati sperati.

Un impegno per le prossime partite

La giocatrice ha espresso la sua determinazione a migliorare per le prossime partite, in particolare contro l’Australia. Olbis Andrè ha riconosciuto la mancanza di intensità e ha chiesto scusa ai tifosi, ma ha anche sottolineato che la squadra ha il potenziale per migliorare. La prossima sfida contro l’Australia sarà un test importante per le azzurre, che dovranno dimostrare di essere pronte per il Mondiale. Andrè ha espresso la sua determinazione a migliorare e a onorare la maglia azzurra nelle prossime partite.

Pubblicità

La prestazione in Italia-Cina ha messo in luce le difficoltà della squadra, ma Olbis Andrè ha espresso fiducia nel futuro. La giocatrice ha riconosciuto la mancanza di intensità e ha chiesto scusa ai tifosi, ma ha anche sottolineato che la squadra ha il potenziale per migliorare. La prossima sfida contro l’Australia sarà un test importante per le azzurre, che dovranno dimostrare di essere pronte per il Mondiale. La squadra dovrà dimostrare di essere pronta per il Mondiale.

La mancanza di intensità ha messo in difficoltà le azzurre. La partita contro la Cina ha rappresentato un momento di difficoltà per l’Italia, con la squadra che ha mostrato una mancanza di intensità durante la gara. Olbis Andrè ha riconosciuto questa situazione, affermando che “oggi non eravamo pronte ma questo ci servirà per le prossime partite”. La giocatrice ha sottolineato che la stanchezza fisica e mentale non può essere una scusa, e che il Mondiale richiede un livello di prestazione elevato.