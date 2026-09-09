AIBVC Pro Summer Tour: le Finals di Cervia e i protagonisti del circuito

Le Finals del Pro Summer Tour si svolgono a Cervia, con atleti in azione sulla spiaggia

Le Finals del Pro Summer Tour si svolgono a Cervia

Dal 12 al 13 settembre 2026, Cervia ospiterà le Finals del circuito nazionale AIBVC Pro Summer Tour. L’evento, che chiude la stagione, vedrà confrontarsi le coppie qualificate per il titolo, con l’assegnazione anche dei riconoscimenti individuali. L’evento si svolgerà sulla spiaggia, in un contesto che unisce sport, spettacolo e comunità locale.

Un evento che racchiude numeri e storie

In questa puntata, si fa il punto della vigilia insieme a Marco Negri, che spiega i numeri dell’evento, l’organizzazione e i protagonisti attesi. L’evento si svolgerà in un’area dedicata, con la partecipazione di promoter locali e una forte attenzione al pubblico. L’atmosfera sarà intensa, con un mix di competizione e spettacolo.

Le coppie in gara sono state selezionate attraverso una stagione che ha visto l’AIBVC Pro Summer Tour attraversare diverse località italiane, tra cui le più importanti per il beach volley. Tra i protagonisti si segnala Giulio Pellizzari, che ha vinto il Giro della Toscana 2026 e ha lanciato segnali verso i Mondiali. La sua prestazione ha suscitato attenzione e interesse per il futuro.

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Il Pro Summer Tour ha anche un’importante missione: promuovere il beach volley in Italia e coinvolgere le nuove generazioni. Il progetto Born to Be a Beacher è parte di questa strategia, con esibizioni dedicate ai bambini e spettacoli sulla sabbia. L’evento di Cervia rappresenta un momento chiave per il circuito, con la possibilità di scoprire nuovi talenti e riconoscere i migliori del momento.

Le coppie in gara e i favoriti

Tra i favoriti al maschile e al femminile si segnalano alcune coppie che hanno dimostrato costanza e prestazioni eccezionali durante la stagione. Alcune di loro potrebbero sorprendere, ma la competizione sarà serrata. L’atmosfera di Cervia, con il suo clima e la sua location, renderà l’evento un’esperienza unica per gli atleti e per il pubblico.

Il tour ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, con un calendario che ha incluso eventi in luoghi di grande rilevanza per il beach volley italiano. La stagione ha visto la crescita di nuovi talenti e la conferma di alcuni volti già noti. L’evento di Cervia rappresenta l’ultimo tassello per chiudere il ciclo del Pro Summer Tour 2026.

Le Finals saranno l’occasione per riconoscere i migliori del circuito, con premi che valorizzano non solo le vittorie, ma anche la costanza e la passione per il sport. L’evento si svolgerà in un contesto che unisce sport, cultura e comunità, con un’attenzione particolare al pubblico locale e ai giovani. Il Pro Summer Tour si conferma un evento di rilievo per il beach volley italiano. Con l’arrivo del 12 settembre, Cervia si prepara a ospitare un evento che unisce competizione e spettacolo. L’atmosfera sarà intensa, con la partecipazione di atleti e appassionati. L’evento rappresenta un momento importante per il beach volley italiano, con la possibilità di scoprire nuovi talenti e riconoscere i migliori del momento.