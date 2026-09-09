Real Madrid: il vestuario non ha dubbi, ma la grada si impazienta

Tifosi del Real Madrid impazienti per la mancanza di gol, mentre il vestuario non ha dubbi sulle prestazioni

Il Real Madrid non ha dubbi sulle sue prestazioni, ma la grada del Bernabéu si impazienta per la mancanza di gol. Dopo due partite in cui il team ha generato 15 occasioni chiare senza riuscire a concretizzarle, i tifosi chiedono risultati immediati. Tuttavia, dentro il vestuario, la situazione è diversa: il tecnico José Mourinho e i giocatori credono nella continuità del lavoro svolto e nella capacità del team di migliorare nei dettagli. La squadra, pur non essendo al top in termini di efficienza, sta creando le condizioni per segnare, anche se il tempo necessario per farlo è ancora lungo.

La mancanza di gol non è un problema di sistema

Secondo Mourinho, il problema non è il funzionamento offensivo del team, ma la sua efficienza in fase di conclusione. Il Real Madrid, in particolare, sta trovando spazi in transizioni veloci e si sta posizionando in modo pericoloso in attacco. Tuttavia, la squadra non riesce a trasformare le opportunità in gol, un problema che si ripete in diversi contesti. Il tecnico spiega che ci sono partite in cui un team converte quasi tutto ciò che genera, e altre in cui ha bisogno di molte occasioni per trovare la porta. Il Real Madrid si trova ora nel secondo scenario, ma Mourinho è convinto che la squadra sia sul lato giusto della bilancia, dove le opportunità continuano ad arrivare.

Un progresso lento ma costante

Il corpo tecnico ritiene che il numero di occasioni generate sia un segnale positivo, soprattutto considerando che la squadra sta ancora assestando i meccanismi della nuova proposta tattica. La connessione tra i giocatori d’attacco potrebbe migliorare ulteriormente, ma la base è già presente. Il Real Madrid, infatti, riesce a generare pericolo con regolarità, anche se non sempre riesce a concretizzare. La fiducia nel lavoro svolto non si indebolisce, anche se la squadra non ha ancora trovato la chiave per trasformare le opportunità in gol. Mourinho non vuole che i giocatori perdano fiducia per un problema puntualmente legato all’efficacia.

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Nonostante l’impazienza dei tifosi, il vestuario del Real Madrid non ha dubbi sulle sue capacità. La squadra, pur non essendo al massimo livello in termini di risultati, sta lavorando in modo coerente e si sta adattando al nuovo sistema. La strada non si tocca, anche se i tifosi chiedono risultati immediati. La sfida è quella di migliorare l’efficacia, ma il team non ha intenzione di cambiare rotta. La strada è lunga, ma i giocatori e il tecnico sono convinti che il successo arriverà con il tempo.

15 occasioni chiare in due partite

Efficienza in fase di attacco in crescita

Impazienza dei tifosi vs fiducia del vestuario