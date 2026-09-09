Pedro Martínez fissa i tre pilastri del Real Madrid

Giocatori del Real Madrid in allenamento con il nuovo allenatore Pedro Martínez, durante la preparazione per la Supercopa di Euroliga

Il Real Madrid, sotto la guida di Pedro Martínez, si sta muovendo con una mentalità chiara e determinata, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva per la prossima stagione. L’allenatore, che ha già messo in campo le sue idee durante i primi amichevoli di pretemporada, ha sottolineato l’importanza di una difesa aggressiva, un gioco veloce e la condivisione del pallone come pilastri fondamentali per il successo. Questi tre elementi, che Martínez ha definito come “i tre mandamenti”, sono già visibili nel modo in cui i giocatori si allenano e si preparano per la Supercopa di Euroliga, in programma il 18 settembre.

La mentalità e l’esperienza dei giocatori

Il Real Madrid, con il suo gruppo di giocatori più esperti, sta svolgendo un ruolo chiave nella formazione del team. Martínez ha espresso apprezzamento per la mentalità positiva e l’impegno dimostrato da tutti i giocatori, che si allenano con grande dedizione. La mentalità di tutti è straordinaria, ha commentato l’allenatore, sottolineando come i giocatori più esperti stiano guidando i nuovi arrivati, aiutandoli a integrarsi rapidamente nel sistema di gioco. Questo approccio, che valorizza l’esperienza e la collaborazione, è diventato un elemento distintivo del lavoro di Martínez.

Le priorità del Real Madrid

Secondo le dichiarazioni del tecnico, il Real Madrid si concentra su tre aspetti chiave: una difesa proattiva, un gioco veloce e la condivisione del pallone. Questi elementi, che Martínez ha definito come “le prime linee maestri”, sono già in fase di implementazione e dovranno essere visibili nei prossimi match. Vogliamo che la difesa sia aggressiva, che giochiamo in modo rapido e che siamo in grado di condividere il pallone, ha spiegato il tecnico, rafforzando l’idea che il Real Madrid si sta orientando verso un gioco più dinamico e collaborativo.

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Il lavoro svolto durante i primi amichevoli di pretemporada ha già dato risultati positivi, con il Real Madrid che si avvicina sempre di più al tipo di gioco che Martínez ha sempre cercato di sviluppare. La prossima sfida, il Torneo Costa del Sol, sarà un test importante per valutare l’efficacia di questa nuova filosofia. Inoltre, la Supercopa di Euroliga rappresenta un’occasione per mettere in mostra le qualità acquisite e per prepararsi al meglio per la stagione in corso.

Con l’obiettivo di costruire una squadra coesa e competitiva, Pedro Martínez si sta dimostrando un allenatore attento e determinato. Il suo approccio, basato su una combinazione di esperienza e innovazione, potrebbe rivelarsi decisivo per il successo del Real Madrid nella prossima stagione. La squadra, con la sua mentalità positiva e la sua capacità di adattarsi, sembra pronta a dare il meglio di sé, seguendo le linee guida del nuovo allenatore.

Il Real Madrid, con il suo nuovo allenatore, sta cercando di creare un ambiente di lavoro coeso e motivante, in cui tutti i giocatori, sia quelli più esperti che quelli in arrivo, possano contribuire al successo della squadra. Martínez ha sottolineato l’importanza di un lavoro di squadra e di una mentalità positiva, elementi che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione. La preparazione per la Supercopa di Euroliga rappresenta un momento cruciale per il Real Madrid, in cui il lavoro svolto finora dovrà tradursi in risultati concreti. Con i primi test amichevoli alle spalle, la squadra si appresta a affrontare le sfide che attendono nei prossimi giorni, con l’obiettivo di consolidare la sua identità e di raggiungere i traguardi che si sono prefissi.