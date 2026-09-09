Max Verstappen critica la Formula 1: “Limita il talento dei piloti, guardate Tsunoda e Lawson”

Max Verstappen critica la Formula 1, citando Tsunoda e Lawson, durante un’intervista

Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, ha lanciato un duro attacco contro la Formula 1, accusando la categoria di limitare il talento dei piloti. Durante un’intervista alla BBC, il pilota olandese ha sottolineato come la nuova generazione di vetture non permetta più ai piloti di esprimersi al massimo delle loro capacità. “Nella storia di questo sport, il pilota più forte ha sempre fatto la differenza in confronto agli avversari”, ha detto Verstappen, aggiungendo che oggi si pensa troppo alle strategie di frenata e accelerazione, anziché alla guida pura e al talento.

La critica a Tsunoda e Lawson

Verstappen ha citato specificamente i piloti Yuki Tsunoda e Liam Lawson, sostenendo che anche se non hanno esperienza, sono riusciti a competere subito grazie alle nuove vetture. “Guardate Tsunoda. Sale sulla Racing Bulls a Zandvoort senza averla mai vista prima ed è stato subito competitivo. Idem Lawson sulla Red Bull. È perché queste auto sono insensibili ai comandi del pilota”, ha spiegato. Secondo il campione, le nuove power unit e le regole di gara hanno reso le macchine meno reattive, limitando la capacità dei piloti di esprimersi in modo naturale.

Le sue parole, seppur forti, hanno suscitato dibattiti tra i tifosi e i colleghi. Molti sostengono che la Formula 1 si stia evolvendo in una direzione diversa, ma altri ritengono che il talento del pilota rimanga comunque il fattore decisivo. “Quando questi discorsi li fa un quattro volte campione del mondo lo si ascolta con attenzione”, ha commentato un giornalista, “anche se i suoi ragionamenti a volte li fa con frasi un po’ sopra le righe.”

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Un attacco diretto, ma non nuovo

Non è la prima volta che Verstappen lancia critiche alla Formula 1. Il pilota olandese, noto per la sua diretta e spesso polemica, ha sempre sostenuto che la categoria abbia perso parte della sua essenza. “La Formula 1 non è più quella di una volta”, ha detto, aggiungendo che il talento del pilota è spesso messo da parte a favore di tecnologie e regole complesse. “Certo, devi comunque fare un buon giro e i piloti più veloci avranno sempre la meglio, ma il talento viene davvero limitato”, ha concluso.

Le sue affermazioni su colleghi e vicini di box faranno sicuramente discutere. Dall’altro canto, solleveranno una questione annosa che il pilota olandese ha più volte ribadito: il talento è ancora al centro della Formula Uno oppure si preferisce concentrarsi su altre cose in questa era? Le dichiarazioni di Verstappen, seppur forti, non sono nuove. Il pilota olandese ha sempre espresso preoccupazioni per l’evoluzione della categoria, sostenendo che la guida pura e il talento del pilota siano i fattori decisivi. “La Formula 1 non è più quella di una volta”, ha detto, aggiungendo che il talento del pilota è spesso messo da parte a favore di tecnologie e regole complesse.

Le sue parole, seppur forti, hanno suscitato dibattiti tra i tifosi e i colleghi. Molti sostengono che la Formula 1 si stia evolvendo in una direzione diversa, ma altri ritengono che il talento del pilota rimanga comunque il fattore decisivo. “Quando questi discorsi li fa un quattro volte campione del mondo lo si ascolta con attenzione”, ha commentato un giornalista, “anche se i suoi ragionamenti a volte li fa con frasi un po’ sopra le righe.”