Javi Garrido e Lucas Bergamini si separano dopo la sconfitta al Paris Major

Javi Garrido e Lucas Bergamini hanno annunciato la fine della loro collaborazione dopo la sconfitta al Paris Major, torneo del circuito Premier Padel. La coppia, composta da un giocatore spagnolo e uno brasiliano, ha concluso il loro progetto insieme dopo aver perso i sedicesimi di finale contro Javi Martínez e Luis Hernández Quesada. La decisione è arrivata immediatamente dopo la partita, con Garrido che ha reso pubblica la separazione attraverso i suoi profili social. La coppia, che aveva partecipato al torneo come noni testa di serie, ha visto la sua avventura al Roland Garros interrompersi in modo netto, con la vittoria degli avversari nella seconda parte del match, decisa al tie-break.

Una stagione complessa per la coppia

La partnership tra Garrido e Bergamini ha visto un periodo di risultati non soddisfacenti, con la coppia che non ha mai raggiunto i quarti di finale in sei tornei consecutivi al Premier Padel. Inoltre, hanno subito tre sconfitte nel loro primo incontro al Roland Garros, un dato che ha contribuito a mettere in discussione la loro dinamica. Dopo la sconfitta, Garrido ha espresso gratitudine per il lavoro svolto da Bergamini durante l’anno, ma ha anche riconosciuto la difficoltà nel raggiungere i risultati sperati. La decisione di separarsi non è quindi solo un risultato del torneo, ma anche una conseguenza di una stagione non particolarmente positiva per la coppia.

La separazione segna un punto di svolta per la loro carriera.

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Effetti sul ranking e sul mercato

La disgregazione di questa coppia ha conseguenze dirette sul ranking FIP, in quanto la loro posizione nella classifica coincide con altre coppie che hanno attraversato dinamiche diverse. La separazione potrebbe portare a nuovi spostamenti nella zona media del ranking, con la possibilità di intercambi di giocatori o di nuove formazioni. Al momento, sono in discussione possibili aggiustamenti per altre coppie, come Maxi Arce e Juan Tello, che potrebbero valutare un cambio per migliorare la loro posizione come testa di serie. Inoltre, la presenza di giocatori come Edu Alonso e Jairo Bautista nel mercato apre nuove opportunità per la ricostruzione di squadre nel prossimo periodo.

La situazione del padel è in evoluzione, con nuove formazioni in arrivo.

La situazione del padel, come ha sottolineato Jorge Martínez, sta vivendo un momento di forte criticità, con continui cambi di coppia che vengono visti come un segno di instabilità. Questo contesto ha reso la decisione di Garrido e Bergamini ancora più significativa, poiché rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione del circuito. La separazione non è solo un evento sportivo, ma anche un segnale di una stagione in evoluzione, con nuove dinamiche e nuove formazioni che si stanno delineando.

La decisione di terminare la partnership è arrivata dopo un periodo di risultati non soddisfacenti, con la coppia che non ha mai raggiunto i quarti di finale in sei tornei consecutivi al Premier Padel. La sconfitta al Paris Major ha rappresentato l’ultimo colpo per un progetto che aveva visto alti e bassi, ma che non ha mai raggiunto i traguardi sperati. La separazione, però, non è solo un evento sportivo, ma anche un segnale di una stagione in evoluzione, con nuove formazioni e nuove dinamiche che si stanno delineando nel circuito.

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