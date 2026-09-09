Williams presenta la decorazione retro del FW48 per Sainz al Gran Premio di Spagna, ispirata al 1981

Williams ha presentato la decorazione retro del FW48 con cui Carlos Sainz correrà al Gran Premio di Spagna, in programma a Madrid dal 11 al 13 settembre 2026. L’obiettivo dell’equipaggio è rendere omaggio al coche con cui la scuderia si è proclamata campione del mondo di costruttori nel 1981 al Circuito del Jarama. La scelta dei colori – bianco, verde e blu marino – è una resurrezione dei toni del passato, che ritorna in una forma moderna e accattivante. La decorazione, progettata in collaborazione con Atlassian, rappresenta un legame tra la storia e il presente, con un’attenzione particolare al ruolo di Sainz, che corre in casa.

Un tributo alla storia e alla tradizione

La scuderia di Grove ha deciso di rendere omaggio al passato con un design ispirato al FW07C, il monoplazio che vinse il titolo mondiale nel 1981. Il FW48, che Sainz affronterà in pista, porta con sé una combinazione di innovazione e ricordo. James Vowles, capo dell’equipaggio, ha espresso la sua soddisfazione per l’aspetto del monoplazio, definendolo “fantastico” e sottolineando l’attesa di vederlo correre a Madrid. Il messaggio di Vowles è chiaro: il ritorno al fronte della parriglia è ispirato a tutto ciò che la scuderia ha fatto in passato.

Un’esperienza speciale per Sainz

Carlos Sainz, che corre in casa, ha espresso un’emozione particolare per l’occasione. “Se me hace raro dormir en casa y comer la comida de mi madre”, ha detto in un’intervista. L’esperienza del Gran Premio di Spagna è per lui un momento speciale, non solo per la pista, ma anche per la connessione con la sua storia personale. Il FW48, con la sua decorazione unica, è accompagnato da un casco esclusivo progettato appositamente per l’occasione. Questo dettaglio, insieme al design, rende l’evento un momento di celebrazione per la scuderia e per il pilota.

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La scuderia ha anche deciso di far correre il FW48 con i piloti “55” e Alex Albon, che hanno il compito di portare in pista un monoplazio che rievoca un’epoca gloriosa. La scelta di riproporre i colori del 1981 non è casuale: rappresenta un legame con la tradizione, ma anche un’indicazione del futuro. La decorazione è un simbolo di connessione tra il passato e il presente. Williams ha reso omaggio al suo glorioso passato con una decorazione che richiama il 1981, quando la scuderia vinse il titolo mondiale di costruttori. L’evento, che si svolgerà a Madrid, è un momento di riconciliazione tra storia e innovazione, con un’attenzione particolare al ruolo di Sainz, che corre in casa. La scuderia ha espresso orgoglio per l’occasione, sottolineando l’importanza del legame tra il passato e il presente.

Williams presenta la decorazione retro del FW48 per Sainz al Gran Premio di Spagna

Il design ispira il coche che vinse il titolo mondiale nel 1981

James Vowles ha espresso la sua soddisfazione per l’aspetto del monoplazio

La scuderia ha anche sottolineato l’importanza del legame tra il passato e il presente, con un’attenzione particolare al ruolo di Sainz, che corre in casa. L’evento, che si svolgerà a Madrid, è un momento di riconciliazione tra storia e innovazione, con un’attenzione particolare al ruolo di Sainz, che corre in casa.