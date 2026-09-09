Michelle Jenner evita di rispondere a Broncano su misteri: “Preferisco mantenere il misterio”

Michelle Jenner evita di rispondere a Broncano su misteri durante un’intervista su La Revuelta

Michelle Jenner, l’attrice spagnola, ha nuovamente evitato di rispondere a una domanda diretta di David Broncano durante l’intervista su ‘La Revuelta’, trasmettendo un messaggio chiaro: “Preferisco mantenere il misterio”. L’evento è avvenuto il 9 settembre 2026, durante la terza puntata della nuova stagione del programma di La 1 di RTVE. L’attrice, ospite del programma, ha parlato della sua nuova pellicola, ‘El nido’, un thriller psicologico che uscirà in sala il 11 settembre. La sua partecipazione al programma è parte di una strategia di RTVE per presentare volti di spicco, con l’obiettivo di dare un forte impulso al programma.

Un’intervista tra amici e curiosità

Michelle Jenner, una vecchia conoscenza del programma, ha risposto con ironia a una domanda curiosa di Broncano: quanto tempo è possibile passare senza ducharsi. L’attrice ha confidato che, in passato, ha provato a non lavarsi i capelli, ma ha sottolineato che si lava sempre ciò che è importante. “Llevábamos una especie de toallitas gordas para lo mínimo”, ha detto, riferendosi a un’esperienza durante un viaggio in montagna, dove si è arrivati a non ducharsi per due mesi. La risata di Broncano ha accompagnato la sua confessione, che ha rivelato un lato più umano e divertente dell’attrice.

La sua partecipazione a ‘La Revuelta’ ha anche dato l’opportunità a RTVE di presentare una sua collaborazione con la pellicola ‘El nido’, in cui Michelle Jenner interpreta un ruolo chiave. La sua esperienza in Movistar Plus e in RTVE ha reso la sua partecipazione ancora più significativa, confermando la sua importanza nel panorama cinematografico spagnolo. La sua risposta a Broncano, sebbene evasiva, ha lasciato un’impressione di mistero e autenticità.

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La scelta di non rispondere

Durante le domande classiche, Michelle Jenner ha nuovamente evitato di rispondere a una domanda specifica, preferendo di mantenere il misterio. “Yo ya sabes que no, prefiero mantener el misterio”, ha detto, con un tono serio ma ironico. Questo comportamento, che ha già visto in precedenti interviste, suggerisce una volontà di non rivelare dettagli personali, anche se la domanda era legata a una sua esperienza passata. La scelta di non rispondere ha suscitato un po’ di sorpresa tra il pubblico, ma anche un certo apprezzamento per la sua sincerità.

La sua partecipazione a ‘La Revuelta’ ha anche dato l’opportunità a RTVE di presentare una sua collaborazione con la pellicola ‘El nido’, in cui Michelle Jenner interpreta un ruolo chiave. La sua esperienza in Movistar Plus e in RTVE ha reso la sua partecipazione ancora più significativa, confermando la sua importanza nel panorama cinematografico spagnolo. La sua risposta a Broncano, sebbene evasiva, ha lasciato un’impressione di mistero e autenticità. La sua evasione, sebbene apparentemente semplice, ha suscitato un certo dibattito tra i telespettatori, che hanno apprezzato la sua sincerità e la sua capacità di mantenere un certo distacco. La sua partecipazione a ‘La Revuelta’ ha anche dato l’opportunità a RTVE di presentare una sua collaborazione con la pellicola ‘El nido’, in cui Michelle Jenner interpreta un ruolo chiave. La sua esperienza in Movistar Plus e in RTVE ha reso la sua partecipazione ancora più significativa, confermando la sua importanza nel panorama cinematografico spagnolo.