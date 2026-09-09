Quattro azzurrini in finale agli Europei Under 19 di pentathlon moderno

Quattro atleti italiani in finale agli Europei Under 19 di pentathlon moderno a Caldas da Rainha

Alle Europei Under 19 di pentathlon moderno, in corso a Caldas da Rainha in Portogallo, quattro atleti azzurri hanno conquistato il pass per la finale. L’Italia, con il contingente massimo previsto dalla regola dei passaporti, si conferma tra le nazioni più rappresentate nella competizione. Tra i 73 atleti al via, suddivisi in due gruppi di qualificazioni, quattro hanno raggiunto l’ultimo atto, con l’Italia che si posiziona al vertice per numero di atleti in finale.

Qualificazioni e risultati

Nel Gruppo A delle qualificazioni, Tommaso Tuccimei (Athlion Roma) ha segnato il terzo crono in 22″58, chiudendo all’11° posto assoluto con 1527 punti. Riccardo Spagnolini (P.M. Modena), invece, ha rimontato nel laser run, concluso in 10’46″22, e ha centrato la finale grazie al 16° posto a quota 1517. Nel Gruppo B, Federico Visco (Farapentathlon) ha iniziato bene con la scherma, chiudendo con 24 assalti vinti e 12 persi, e si è classificato terzo a quota 1533. Alessandro Boero (Junior Asti), grazie al laser run completato in 10’34″78, ha centrato la finale con il 17° posto a quota 1522.

Atleti fuori dalla finale

Altri atleti azzurri non hanno raggiunto la finale. Umberto Caringi (Farapentathlon), 25°, e Leonardo Caccia (Fiamme Oro), 28°, sono stati eliminati. Andrea Cossutti (Junior Asti), 27°, e Sebastian Fantin (Pentanuoto), 30°, hanno concluso le qualificazioni al di fuori del podio. L’Italia, però, si conferma tra le nazioni con il maggior numero di atleti in finale, grazie al raggiungimento del contingente massimo previsto. La competizione, che si svolge a Caldas da Rainha, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi Paesi, con l’Italia che si distingue per la sua rappresentanza. I quattro azzurrini in finale rappresentano un buon risultato per la nazionale, che si appresta a vivere un’altra giornata di gare intense e competitive. La prossima fase della competizione vedrà i quattro atleti confrontarsi in un’ultima prova che potrebbe portare a nuovi successi per la squadra italiana.

Pubblicità

La squadra azzurra ha dimostrato una buona preparazione e una forte concentrazione durante le qualificazioni. La combinazione di abilità e determinazione ha permesso a quattro atleti di raggiungere la finale. Ogni atleta ha messo in mostra le sue qualità, con risultati che testimoniano un lavoro costante e mirato. La partecipazione di quattro atleti in finale rappresenta un traguardo significativo per la nazionale. La competizione, che si svolge in un ambiente competitivo e stimolante, ha visto l’Italia posizionarsi al primo posto per numero di atleti in finale.