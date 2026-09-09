Pass olimpico per l’Italia rimandato, le prossime opportunità e il regolamento

L’Italia non ha ottenuto il pass olimpico per Los Angeles 2028, ma ha la possibilità di riconquistarlo attraverso i tornei preolimpici.

Squadre europee si preparano ai tornei preolimpici per Los Angeles 2028, Italia rimanda il pass olimpico

L’Italia ha rimandato il pass olimpico per Los Angeles 2028 dopo la sconfitta ai Mondiali 2026, dove ha perso contro l’Australia nei play-off. La squadra azzurra, pur avendo disputato una gara di alto livello, non ha potuto ottenere la qualificazione diretta alle Olimpiadi. Il pass olimpico per l’Italia sarà deciso attraverso i tornei preolimpici, che si terranno dal 10 al 13 febbraio 2028. La squadra dovrà competere in un contesto molto competitivo, con 16 squadre suddivise in quattro gironi, tra cui gli Stati Uniti, Paese ospitante, e la vincitrice dei Mondiali, se diversa dagli USA.

Qualificazioni per Los Angeles 2028

La qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 si basa su un sistema complesso. La vincitrice dei Mondiali 2026 otterrà automaticamente il pass, mentre le altre squadre dovranno competere nei tornei preolimpici. L’Europa avrà a disposizione 6 posti su 16, assegnati in base alla classifica finale degli Europei 2027, che si terranno dal 16 al 27 giugno tra Belgio, Finlandia, Svezia e Lituania. Le prime sei classificate si qualificheranno ai tornei preolimpici, dove si giocherà per i posti rimanenti. Nei tornei preolimpici, le prime tre classificate di ciascun girone otterranno il pass per Los Angeles 2028. Inoltre, nei gironi in cui saranno inseriti gli Stati Uniti e la vincitrice dei Mondiali, se diversa dagli USA, le due migliori squadre, oltre agli Stati Uniti o alla vincitrice dei Mondiali, andranno alle Olimpiadi. Questo sistema rende il percorso per l’Italia estremamente competitivo, soprattutto considerando la presenza di squadre forti come l’Australia, che ha già ottenuto un pass ai quarti di finale ai Mondiali.

Le prossime opportunità per l’Italia

La squadra azzurra dovrà fare i conti con la concorrenza di squadre di alto livello, tra cui due stelle della WNBA che potrebbero rappresentare un ostacolo significativo. L’Italia, pur non essendo riuscita a ottenere il pass olimpico immediatamente, ha la possibilità di riconquistarlo attraverso i tornei preolimpici. La squadra dovrà migliorare la sua preparazione e la sua coesione per poter competere a livello internazionale.

Pubblicità

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, che hanno parlato del calendario di Los Angeles 2028 e delle prospettive future. Il regolamento dei tornei preolimpici è stato reso noto, e le squadre dovranno adattarsi a un formato che prevede gironi e confronti diretti con squadre di alto livello. L’Italia dovrà fare i conti con la concorrenza europea e con le squadre più forti del mondo. La squadra azzurra dovrà dimostrare di essere pronta per un’altra sfida, non solo per il pass olimpico, ma anche per il successo in un contesto internazionale sempre più competitivo.

La squadra azzurra dovrà migliorare la sua preparazione e la sua coesione per poter competere a livello internazionale.

Il regolamento dei tornei preolimpici è stato reso noto, e le squadre dovranno adattarsi a un formato che prevede gironi e confronti diretti con squadre di alto livello.