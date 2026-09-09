Real Madrid vince 2-1 contro l’Inter, Manchester City espugna Porto con Haaland, Dortmund promosso

Real Madrid vince 2-1 contro l’Inter in Champions League, Manchester City espugna Porto con la doppietta di Haaland, Dortmund promosso

Real Madrid vince 2-1 contro l’Inter, Manchester City espugna Porto con Haaland

La Champions League 2026-2027 ha visto il Real Madrid sconfiggere l’Inter per 2-1 in casa, mentre il Manchester City ha espugnato il Porto con la doppietta di Erling Haaland. Il Borussia Dortmund, invece, ha ottenuto la promozione in Champions League battendo il Villareal per 3-2. La prima giornata della fase a gironi ha visto scontri intensi e risultati che hanno messo in mostra le qualità e le fragilità delle squadre in campo.

La partita tra Real Madrid e Inter: un dominio di Courtois

Il Real Madrid, allenato da José Mourinho, ha dominato la partita contro l’Inter, grazie a un’ottima difesa e alle parate decisive del portiere Thibaut Courtois. Il portiere belga ha salvato il risultato con diversi interventi cruciali, annullando la superiorità dell’Inter in campo. Il gol di Mbappé, segnato al 14’ su un errore di Jones e Bisseck, ha dato il vantaggio ai padroni di casa. Il raddoppio di Valverde al 23’ ha messo in chiaro la superiorità del Real Madrid, ma l’Inter ha reagito con un gol di Carlos Augusto al 77’, portando il risultato al 2-1.

Il Real Madrid ha vinto grazie a Courtois, che ha salvato il risultato con diverse parate decisive. Il pubblico del Bernabéu ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di prestazioni convincenti da parte delle stelle del Real Madrid, come Vinicius Jr. e Mbappé. Mourinho, purtroppo, non ha visto la squadra giocare in modo convincente, con un centrocampo che non ha dato il giusto supporto al gioco. Le critiche sono state forti, ma Courtois ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il club.

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Il Manchester City espugna il Porto con la doppietta di Haaland

Nel frattempo, il Manchester City ha sconfitto il Porto per 2-0 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Il norvegese ha segnato due gol in poco tempo, mettendo in mostra la sua capacità di fare la differenza in campo. La squadra di Pep Guardiola ha dominato la partita, con un gioco fluido e una difesa solida che ha reso difficile la vita al Porto. La vittoria del City ha messo in mostra la sua forza in Champions League, con un’altra prova di superiorità. Haaland ha segnato due gol in poco tempo, mettendo in mostra la sua capacità di fare la differenza in campo. Il Borussia Dortmund ha ottenuto la promozione in Champions League battendo il Villareal per 3-2. La vittoria è arrivata grazie alla doppietta di Papiss Cissé e a un gol di Kevin Kampl. La squadra tedesca ha dimostrato di essere una forza in crescita, con un gioco offensivo e una difesa solida. La promozione è un ulteriore passo avanti per il club, che si appresta a affrontare la fase a gironi con grande entusiasmo.

Real Madrid 2-1 Inter

Manchester City 2-0 Porto

Borussia Dortmund 3-2 Villareal

La Champions League 2026-2027 ha visto partite intense e risultati che hanno messo in mostra le qualità e le fragilità delle squadre in campo. Il Real Madrid ha vinto contro l’Inter grazie a Courtois, il Manchester City ha espugnato il Porto con Haaland, mentre il Borussia Dortmund ha ottenuto la promozione. La stagione in Champions League è appena iniziata, ma già si vedono le prime sorprese e le prime sfide.