Il direttore sportivo del Barça discute il mercato e le decisioni di acquisto, con particolare attenzione a Julian e Raphinha

Il Barça ha chiarito che non ha mai detto a Julian Alvarez di esprimere pubblicamente il desiderio di lasciare l’Atlético de Madrid, ma ha offerto il pagamento del trasferimento in tre rate. Il direttore sportivo del club, Deco, ha spiegato che l’idea era di pagare il trasferimento in tre plazos, e ha assicurato che l’azione del club è stata corretta. Inoltre, ha sottolineato che il club non ha mai chiesto a Julian di dichiarare pubblicamente il suo desiderio di andarsene.

Le decisioni del Barça e il mercato

Deco ha analizzato il mercato e ha spiegato che il Barça ha seguito le sue idee e non ha mai abbandonato le sue posizioni. Ha anche menzionato che il club ha cercato di chiudere il trasferimento di Bernardo Silva, ma non è andato avanti perché non si sono potuti superare le loro idee. Il direttore sportivo ha anche sottolineato che il Barça non ha mai detto a Julian di esprimere pubblicamente il desiderio di andarsene.

Il direttore sportivo ha anche sottolineato che il Barça non ha mai detto a Julian di esprimere pubblicamente il desiderio di andarsene, ma ha offerto il pagamento in tre rate. Ha anche menzionato che il club ha seguito le sue idee e non ha mai abbandonato le sue posizioni. Inoltre, ha menzionato che il Barça ha cercato di chiudere il trasferimento di Bernardo Silva, ma non è andato avanti perché non si sono potuti superare le loro idee.

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Raphinha e Pedri: un tema di delusione

Deco ha espresso la sua delusione per il fatto che Raphinha e Pedri non siano stati nominati per il Ballon d’Or, considerando che entrambi hanno dimostrato un talento eccezionale. Ha anche sottolineato che il calcio è un sport di squadra e che non è facile individuare i singoli contributi. Inoltre, ha menzionato che il Barça ha intenzione di sedersi con Raphinha per rinnovare il suo contratto e non si preoccupa del tema del “9”, sottolineando che non manca un attaccante nella squadra.

Il direttore sportivo ha anche sottolineato che il Barça non ha mai detto a Julian di esprimere pubblicamente il desiderio di andarsene, ma ha offerto il pagamento in tre rate. Ha anche menzionato che il club ha fatto una proposta per Julian, ma non ha ricevuto una risposta. Il tema della pressione sociale è più forte della realtà, e il Barça non ha mai detto a Julian di esprimere pubblicamente il desiderio di andarsene. Deco ha anche sottolineato che il Barça non ha mai detto a Julian di esprimere pubblicamente il desiderio di andarsene, ma ha offerto il pagamento in tre rate. Il club ha seguito le sue idee e non ha mai abbandonato le sue posizioni. Inoltre, ha menzionato che il Barça ha cercato di chiudere il trasferimento di Bernardo Silva, ma non è andato avanti perché non si sono potuti superare le loro idee.