Angelina Melnikova: “Amo gli italiani, parlano sempre e vorrei andare a Los Angeles 2028”

Angelina Melnikova in Italia per un evento ginnastico, sorride mentre parla del paese e dei Giochi di Los Angeles 2028

Angelina Melnikova, la straordinaria ginnasta russa, ha espresso un forte apprezzamento per l’Italia durante un’intervista rilasciata in occasione del campionato italiano con la Libertas Club Ginnastica Vercelli. La campionessa, reduce da una prestazione eccezionale agli Europei di Zagabria, ha sottolineato l’affetto per il Paese e ha espresso il desiderio di partecipare ai Giochi di Los Angeles 2028. “Amo gli italiani: parlano, parlano, parlano… Vorrei andare a Los Angeles 2028”, ha detto la ginnasta, che ha anche lodato l’atmosfera e le persone del Paese.

Un rapporto speciale con l’Italia

Angelina Melnikova ha sottolineato il rapporto speciale che lega l’Italia a lei, ringraziando la Libertas Club Ginnastica Vercelli per l’ospitalità. “Sono davvero felice di essere qui”, ha dichiarato, aggiungendo che questa è la sua seconda volta in Italia. La ginnasta ha apprezzato la competizione e l’atmosfera che si respira durante gli eventi ginnastici. “Mi piace tantissimo l’atmosfera che si respira qui e mi piacciono molto le persone”, ha sottolineato, riconoscendo l’entusiasmo e l’emozione che accompagnano gli spettatori.

La passione per il cibo e la cultura italiana

La russa ha anche espresso un forte interesse per la cucina italiana, lodando il cibo e in particolare la pasta. “Il cibo! Ovviamente mi piace tantissimo il cibo! Qui mangio la pasta tutti i giorni. Pasta! Ieri ho mangiato la pasta al ragù”, ha detto, mostrando un interesse genuino per la cultura e la tradizione italiana. La ginnasta ha anche commentato l’abilità e l’espressività degli italiani, sottolineando come “parlano, parlano e parlano sempre”.

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Il nuovo numero di Azzurra, la rivista dedicata alla ginnastica, è online e include le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. Melnikova ha anche parlato del suo piano per il prossimo anno, in cui cercherà di mantenere il suo corpo in buona forma. “Nella prima parte del prossimo anno cercherò soprattutto di mantenere il mio corpo in buona forma. Nella seconda parte, invece, ci saranno i Campionati Europei e anche i Campionati Mondiali”, ha detto, mostrando un forte impegno per il futuro. La ginnasta, presente in Italia per partecipare al campionato con la Libertas Club Ginnastica Vercelli, ha avuto l’opportunità di parlare con la trasmissione Ginnasticomania di Chiara Sani su YouTube di OA Sport. L’intervista ha dato modo a Melnikova di condividere le sue impressioni e le sue aspettative per il futuro, con un forte legame con l’Italia e un interesse crescente per i Giochi di Los Angeles 2028.