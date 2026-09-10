Lucrezia Stefanini denuncia controllo antidoping: “È normale che venga effettuato in questo modo?”

Tennista mostra ematoma dopo controllo antidoping, solleva interrogativi su procedure

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Lucrezia Stefanini, tennista azzurra, ha espresso preoccupazione dopo un controllo antidoping effettuato durante i US Open 2026. La giocatrice ha condiviso sui social un episodio avvenuto a New York, mostrando un ematoma sul braccio e sollevando domande sulla correttezza della procedura. La tennista ha raccontato che durante il prelievo, l’addetta non è riuscita a trovare la vena e ha continuato a muovere l’ago all’interno del braccio, causando un livido evidente. L’ematoma, che è rimasto visibile per una settimana, ha causato disagi anche nelle attività quotidiane. Stefanini ha posto interrogativi su come venga gestito il controllo antidoping e se le procedure siano uguali per tutte le giocatrici.

Un episodio che ha lasciato segni

Dopo la sconfitta al secondo turno del torneo contro Jasmine Paolini, Stefanini ha deciso di parlare di un episodio avvenuto durante la sua permanenza a New York. La tennista ha condiviso una foto del braccio con un ematoma visibile, accompagnata da un commento che descrive l’evoluzione del livido nel corso della settimana. “Questo bellissimo ematoma che, a distanza di una settimana, è ancora qui”, ha scritto, sottolineando come il problema non fosse solo estetico ma anche fisico. La situazione ha suscitato preoccupazione e ha portato la giocatrice a chiedersi se le procedure di controllo antidoping siano sempre rispettose delle norme e se siano uguali per tutte le atlete.

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La situazione ha reso necessario un intervento medico e ha causato disagi nella vita quotidiana. La tennista ha spiegato che il problema non è solo estetico, ma ha portato a disagi nella vita quotidiana. “Questo è l’ematoma durante la settimana, che ve lo dico a fare che ovviamente mi fa male anche nelle cose quotidiane”, ha scritto, accompagnando la descrizione con l’immagine del braccio. La situazione ha suscitato preoccupazione e ha portato la giocatrice a chiedersi se le procedure siano sempre rispettose delle norme e se siano uguali per tutte le atlete.

Un controllo che ha causato disagi

Secondo quanto riferito da Stefanini, durante il prelievo antidoping, l’addetta non ha trovato la vena e, invece di modificare l’approccio, ha continuato a muovere l’ago all’interno del braccio. Questo ha causato un ematoma particolarmente evidente, che ha reso necessario un intervento medico. La tennista ha spiegato che il problema non è solo estetico, ma ha portato a disagi nella vita quotidiana. La situazione ha suscitato preoccupazione e ha portato la giocatrice a chiedersi se le procedure siano sempre rispettose delle norme e se siano uguali per tutte le atlete.

Stefanini ha rivolto una domanda diretta agli organismi competenti, in particolare alla WTA. La tennista ha quindi rivolto una domanda diretta agli organismi competenti, in particolare alla WTA, taggandola nel suo post. “Mi chiedo: è normale che un controllo antidoping venga effettuato in questo modo? E soprattutto, è lo stesso trattamento riservato a tutte le giocatrici?” ha concluso, lasciando emergere tutta la sua perplessità sulla modalità con cui sarebbe stato effettuato il prelievo. La situazione ha suscitato interesse e attenzione, con la possibilità di aprire un dibattito su come vengono gestiti i controlli antidoping nel mondo del tennis.

La tennista ha anche mostrato l’evoluzione dell’ematoma nel corso dei giorni, sottolineando come il problema non fosse soltanto estetico. “Questo è l’ematoma durante la settimana, che ve lo dico a fare che ovviamente mi fa male anche nelle cose quotidiane”, ha scritto, accompagnando la descrizione con l’immagine del braccio. La situazione ha suscitato preoccupazione e ha portato la giocatrice a chiedersi se le procedure siano sempre rispettose delle norme e se siano uguali per tutte le atlete.