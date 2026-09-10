GP Montreal 2026: un percorso impegnativo e un antipasto del Mondiale

Corridori in salita lungo Avenue Pagnuelo durante il GP Montreal 2026

Il GP Montreal 2026 si presenta come un evento di grande rilevanza nel calendario del ciclismo strada, con un percorso che anticipa le sfide del Mondiale. Il circuito, lungo 13,4 chilometri e ripetuto sedici volte, si svolgerà su strade che saranno protagoniste del Gran Premio del mondo a fine settembre. Il percorso, con un dislivello complessivo di 4304 metri, metterà alla prova i migliori atleti, con numerose salite e strappi che richiederanno una grande resistenza e una strategia precisa.

Un percorso in salita e con tante insidie

Il circuito del GP Montreal 2026 è caratterizzato da numerose salite e tratti in pendenza, che renderanno la gara estremamente impegnativa. Dopo la partenza, i corridori dovranno affrontare subito la salita di Voie Camillien-Houde, lunga 1,8 km al 8%. Successivamente, il tratto in salita della Avenue Pagnuelo, con 534 metri al 7,5%, aggiungerà ulteriore tensione al percorso. Il tratto più impegnativo, però, è senza dubbio il Chemin de Polytechnique, con 780 metri al 6% e punte fino all’11%. Questi tratti, spesso ripetuti più volte durante la gara, saranno determinanti per il successo dei migliori. Le sfide del percorso saranno estreme, con salite ripetute e pendenze che metteranno a dura prova la resistenza degli atleti. Il dislivello complessivo di 4304 metri renderà la gara un test di resistenza e di capacità di reazione, con momenti di alta tensione che potranno definire il vincitore.

Un antipasto del Mondiale

Il GP Montreal 2026 è considerato un “antipasto” del Mondiale, con un percorso che ripete le caratteristiche delle strade che saranno protagoniste a fine settembre. La gara, che si terrà domenica, sarà un’occasione per testare le capacità dei migliori e per prepararsi al Gran Premio del mondo, che si terrà due settimane dopo. Il circuito, con le sue salite e strappi, metterà in mostra la resistenza e la capacità di reazione degli atleti, in un contesto che preannuncia un evento di grande interesse per il ciclismo strada. La gara sarà un’occasione per osservare le potenzialità di alcuni atleti della UAE, come Isaac Del Toro e Jhonatan Narvaez. In casa Italia, Giulio Ciccone e Alberto Bettiol potranno essere protagonisti del GP Montreal 2026, cercando di lanciare un segnale importante in vista del Mondiale.

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1,8 km al 8%: Voie Camillien-Houde

780 metri al 6%: Chemin de Polytechnique

534 metri al 7,5%: Avenue Pagnuelo

Con un dislivello complessivo di 4304 metri, il GP Montreal 2026 si presenta come un evento di grande rilevanza, con un percorso che metterà alla prova i migliori atleti del ciclismo strada. La gara, che si terrà domenica, sarà un’occasione per testare le capacità di squadre e atleti che si preparano al Mondiale, con un calendario che si avvicina rapidamente.