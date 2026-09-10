Un Atlético in costruzione, ma con segni promettenti

Squadra in costruzione, giocatori in fase di adattamento, errori individuali e tentativi di miglioramento

L’Atlético di Simeone, in fase di costruzione, si muove con passi incerti ma con segni di una visione chiara. Dopo due sconfitte, in LaLiga a Bilbao e in Champions contro il Liverpool, il club cerca di dare forma a un progetto che punta a competere per titoli. Nonostante i risultati non siano al top, la squadra dimostra di saper giocare con intelligenza e creatività, come dimostrato dal gol in Anfield, realizzato in un minuto e mezzo di possesso e con 22 passaggi. Questo episodio rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita che Simeone ha in mente.

Un progetto in costruzione

Il tecnico, El Cholo, ha chiaro come vuole che l’Atlético si presenti. Nonostante i problemi di concentrazione e i tanti errori individuali, la squadra ha dimostrato di saper giocare con un’idea chiara. Il gol di Llorente, realizzato grazie a una giocata collettiva di alta qualità, è un esempio di come l’Atlético possa costruire un gioco fluido e creativo. Tuttavia, ci sono ancora tanti dettagli da sistemare, come la capacità di non concedere gol facilmente e di mantenere la concentrazione in ogni momento del match. La squadra ha dimostrato di saper giocare con intelligenza e creatività, come dimostrato dal gol in Anfield, realizzato in un minuto e mezzo di possesso e con 22 passaggi. Questo episodio rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita che Simeone ha in mente.

Giocatori in fase di adattamento

La squadra, pur presentando alcuni elementi di qualità, è ancora in fase di costruzione. Alcuni giocatori, come Cuti Romero, hanno iniziato a prendere posizione tra i titolari, mentre altri, come Giuliano o Grimaldo, sono ancora lontani dal livello visto in precedenti stagioni. Jonathan David, appena arrivato, e Sorloth, infortunato, aggiungono ulteriore complessità al progetto. Inoltre, Julián, la stella del team, sta ancora cercando di riprendersi dalle conseguenze del suo culebrón estivo.

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Nonostante i problemi, l’Atlético dimostra di saper giocare con intelligenza. La circulazione del pallone in Anfield, con la partecipazione di tutti i giocatori tranne Giuliano, ha mostrato una capacità di organizzazione e di attenzione al gioco. Koke, in particolare, ha guidato la squadra con una visione chiara, mentre Oblak ha contribuito con i suoi tre tochi a spostare il gioco. Questi elementi sono fondamentali per costruire un team in grado di competere a livello europeo.

La squadra ha dimostrato di saper giocare con intelligenza e creatività, come dimostrato dal gol in Anfield, realizzato in un minuto e mezzo di possesso e con 22 passaggi. Questo episodio rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita che Simeone ha in mente. Nonostante i progressi, ci sono ancora tanti dettagli da sistemare. L’Atlético ha subito otto gol in quattro partite, un dato che mette in luce la necessità di migliorare la difesa e la concentrazione. Errori individuali, come quelli commessi contro il Villarreal o contro il Liverpool, hanno costituito un problema ricorrente. Simeone ha sottolineato l’importanza di correggere questi aspetti, che possono fare la differenza tra un team in crescita e uno che si ferma.

La costruzione del progetto non è facile, ma l’Atlético dimostra di avere la capacità di migliorare. La squadra, pur con i suoi limiti, ha mostrato di saper giocare con intelligenza e creatività. Il lavoro di Simeone e dei giocatori continuerà, con l’obiettivo di portare l’Atlético a un livello più alto. Il tempo, però, non è un amico, e la competizione non concede tregua. L’Atlético, però, ha i segni di una squadra in costruzione, ma con un futuro promettente.