Scandalo per procura: la vicenda Malagò si complica

Procura generale Coni e Federcalcio discutono l’elezione di Malagò alla presidenza della Figc, con dibattito su tesseramento e regole

La vicenda legata all’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc si complica ulteriormente, con la Procura generale del Coni che ha messo in discussione la legittimità del processo elettorale. L’interesse si concentra su un tema cruciale: il possesso dei requisiti soggettivi per candidarsi, in particolare il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. La questione, già dibattuta in precedenti contesti, si ripresenta con nuove sfumature, alimentando un dibattito tra organi di controllo e istituzioni sportive.

La Procura generale e il tesseramento

La Procura generale del Coni, guidata dal prefetto Ugo Taucer, ha espresso dubbi sull’interpretazione del tesseramento da parte di Malagò. Il tema, pur non nuovo, si presenta in un contesto delicato, in cui le regole e le interpretazioni delle norme si rivelano fondamentali per la validità del processo elettorale. La Procura federale, rappresentata da Giuseppe Chinè, aveva già avanzato una richiesta di archiviazione, ma la Procura generale non ha accolto questa proposta, rimettendo in discussione le procedure seguite.

La Procura generale ha ritenuto necessario approfondire le riserve formulate, in un contesto in cui le regole sono state interpretate in modo diverso.

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Un ping pong tra istituzioni

La situazione si presenta come un “ping pong” tra diversi organi, con la Federcalcio chiamata a rispondere in maniera più approfondita alle riserve. La Giunta nazionale del Coni, che ha già espresso una posizione di attenzione e prudenza, non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura federale. Questo ha reso necessario un ulteriore passo, con la Procura generale che dovrà decidere se accogliere o respingere la richiesta di archiviazione. Se le conclusioni di Chinè saranno confermate, Taucer avrà la facoltà di avocare il fascicolo, in caso di ritengo l’iter di archiviazione irragionevole. Questo potrebbe portare a conseguenze estreme, come l’annullamento dell’elezione di Malagò o, in casi estremi, il commissariamento della Figc. La Procura generale, in base all’art. 12 quater dello Statuto, ha il potere di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo, un ruolo che si rafforza in un contesto di tensioni interne.

Malagò e il comportamento ineccepibile

Malagò, pur essendo al centro delle discussioni, ha mantenuto un comportamento ineccepibile sotto il profilo della correttezza e della lealtà. Ha dichiarato il proprio status di non tesserato, ha presentato tempestivamente la documentazione necessaria e, all’esito del scrutinio, è stato proclamato vincitore. Questo elemento, pur non risolvendo la questione legata al tesseramento, esclude la sussistenza di profili disciplinari in ordine a tale aspetto. La Procura federale ha ritenuto l’iter seguito da Malagò esente da vizi, ma la Procura generale non ha scartato questa ipotesi, anzi. La situazione, quindi, si presenta in una fase di attesa, con la possibilità che le decisioni future possano portare a un esito definitivo, ma non certo immediato.

La Procura generale ha messo in discussione l’elezione di Malagò.

La Giunta nazionale del Coni ha espresso prudenza.

La Federcalcio dovrà rispondere in maniera approfondita.

Le decisioni potrebbero portare a conseguenze estreme.

La vicenda, che si sviluppa in un contesto di tensioni interne, rimane un tema di grande interesse per l’ambiente sportivo italiano. La Procura generale, con il suo ruolo di tutela della legalità, si trova al centro di un dibattito che potrebbe influenzare il futuro della Figc e delle sue istituzioni. La decisione finale, in attesa di ulteriori sviluppi, rimane un tema di attenzione per tutti gli stakeholder coinvolti.