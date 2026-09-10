II Memorial Simonetta Avalle: due giorni di sport e ricordi a Roma

Due giorni di pallavolo e ricordi a Roma, evento dedicato a Simonetta Avalle

Il 19 e 20 settembre, a Roma, si terrà la seconda edizione del Memorial Simonetta Avalle, evento dedicato alla leggenda del volley romano e nazionale. L’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e vedrà confrontarsi in campo quattro squadre di Serie A Femminile: Ferraro-SMI Roma Volley, CoGe Vesuvio Oplonti Napoli, Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley. L’evento è organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Roma e dal Comitato Regionale FIPAV Lazio, con il supporto della Regione Lazio e di Roma Capitale, per ricordare la figura di Simonetta Avalle, una delle più importanti figure del movimento pallavolistico italiano.

Una vita dedicata al volley e alle giovani atlete

Simonetta Avalle, detta “La Signora Del Volley”, ha dedicato oltre cinquant’anni alla pallavolo, iniziando il suo percorso nel quartiere di Tor Sapienza. Con il fratello Gianni, ha scritto la storia di una società e non solo, partendo dal primo scudetto Under 15 che la rivelò al mondo. La sua carriera è stata segnata da successi, tra cui la Serie A giocata in piazze come Roma, Firenze, Reggio Calabria e Napoli, e la coppa CEV conquistata nel 1993 con il Colli Aniene. Ma per Simonetta, la vera missione era formare e lanciare le giovani atlete, un impegno che ha portato a formare giocatrici come Manuela Leggeri, Simona Gioli e Monica De Gennaro, che hanno raggiunto traguardi internazionali.

Simonetta ha sempre visto le giovani come spugne, assorbevo tutto ciò che le dava. In un’intervista del 2022 a Sportmemory, ha dichiarato: « Le giovani sono come spugne, assorbono tutto. Prendevano da me quanto gli davo e questo realizzava me come allenatrice e loro come atlete per i progressi fatti ». Questo approccio ha reso la sua figura un punto di riferimento per le nuove generazioni di atlete e allenatori.

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Un’eredità che vive nel presente

La memoria di Simonetta Avalle vive oggi attraverso l’evento che porta il suo nome. Il Memorial è un’occasione per ricordare non solo le sue vittorie, ma soprattutto il suo impegno per le giovani atlete, che ha visto la sua passione e il suo talento trasmettersi generazione dopo generazione. Come ha dichiarato il presidente della FIPAV Roma, Claudio Martinelli, « Simonetta non è stata soltanto una straordinaria figura tecnica, ma una guida, una maestra di vita e una presenza indimenticabile per generazioni di atlete e appassionati ». L’evento è un modo per trasmettere il suo patrimonio umano ai più giovani, facendoli partecipare a un evento che celebra la sua eredità.

Il Memorial è un modo per ricordare Simonetta e trasmetterle il suo patrimonio umano. L’evento è atteso da migliaia di appassionati, atlete e famiglie, che si riuniranno al Palazzetto dello Sport per celebrare la vita e l’impegno di una donna che ha cambiato il volto del volley italiano. L’evento non è solo un ricordo, ma un’occasione per vivere il presente attraverso il passato, con la passione e l’energia che hanno sempre contraddistinto la carriera di Simonetta Avalle.

Due giorni di pallavolo e ricordi a Roma: 19 e 20 settembre.

Partecipano squadre di Serie A Femminile: Ferraro-SMI Roma Volley, CoGe Vesuvio Oplonti Napoli, Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley.

Evento organizzato da FIPAV Roma e Lazio, con il supporto della Regione Lazio e di Roma Capitale.

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