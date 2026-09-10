VELO e McLaren Mastercard Formula 1 Team insieme al GP d’Italia

VELO e McLaren Mastercard Formula 1 Team si uniscono al GP d’Italia per promuovere innovazione e performance

VELO e McLaren Mastercard Formula 1 Team insieme al Gran Premio d’Italia a Monza

Il brand VELO, leader italiano e europeo nelle nicotine pouches, ha rafforzato la sua presenza nel motorsport e in Formula 1 tornando in pista al fianco del McLaren Mastercard Formula 1 Team durante il Gran Premio d’Italia 2026, che si è svolto domenica 6 settembre sul circuito di Monza. L’evento, uno degli appuntamenti più attesi del motorsport globale, ha visto il logo VELO presente sulla livrea delle monoposto McLaren, confermando una partnership consolidata basata su valori condivisi come innovazione, ricerca tecnologica e orientamento alla performance. L’esperienza di VELO non si è limitata al circuito, ma ha coinvolto il pubblico adulto in diverse location milanesi e in eventi dedicati.

Un’esperienza multisensoriale a Monza

Dal 3 al 6 settembre, VELO ha organizzato una serie di iniziative pensate per coinvolgere i consumatori adulti. Tra le location principali, Piazza Trento e Trieste e Piazza Cambiaghi hanno ospitato due corner esperienziali, dove i visitatori hanno potuto vivere l’adrenalina della pista grazie ai simulatori di guida McLaren Racing di ultima generazione. Gli utenti hanno affrontato virtualmente le curve più iconiche del circuito di Monza, mettendosi alla prova in modo interattivo. Inoltre, Piazza Trento e Trieste ha visto l’esposizione di una monoposto del McLaren Mastercard Formula 1 Team, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare da vicino la vettura.

Per tutto il weekend, le piazze sono state animate da concerti dal vivo e performance musicali, creando un’atmosfera unica che unisce l’energia del motorsport alla cultura popolare. L’esperienza di VELO ha anche coinvolto il pubblico nel cuore della nightlife milanese, con due serate dedicate all’intrattenimento presso The Gate Milano, dove un light corner ha offerto agli ospiti l’opportunità di conoscere il brand in prima persona.

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Un impegno per un futuro migliore

La partecipazione a Monza FuoriGP, l’evento che ha portato l’energia della Formula 1 nel cuore della città, è stata un ulteriore passo per VELO nel consolidare la sua presenza nel motorsport. L’esperienza firmata VELO non è finita qui, ma si estende a diversi ambiti, con l’obiettivo di offrire momenti di ingaggio autentici e coerenti con l’identità del brand. Il Gran Premio d’Italia a Monza rappresenta per VELO un appuntamento di grande rilevanza all’interno del nostro percorso nel mondo del motorsport e della Formula 1.

VELO è il primo brand del portafoglio multicategory di BAT a essere prodotto in Italia, presso l’Innovation Hub di Trieste. Oggi rappresenta uno dei prodotti più innovativi della categoria modern oral e continua a essere leader di mercato in Italia e in Europa. Questo risultato rafforza ulteriormente l’impegno dell’azienda nei confronti dell’Italia e risponde alla crescente domanda di alternative potenzialmente a rischio ridotto. È pienamente in linea con la strategia di BAT volta a costruire A Better Tomorrow™, riducendo l’impatto sulla salute della propria attività.