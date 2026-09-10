Incidenti di Leclerc nel 2026: un costo elevato per la Ferrari

Charles Leclerc in pista dopo un incidente, con la Ferrari che subisce costi elevati

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha registrato una serie di incidenti nel 2026 che stanno pesando non solo sulle sue prestazioni, ma anche sul bilancio della scuderia. L’incidente di Monza, avvenuto al secondo giro del Gran Premio d’Italia, rappresenta un ulteriore capitolo di una stagione complessa per il monegasco. I danni causati da Leclerc sono stimati in circa 1,88 milioni di dollari, un importo elevato per la Formula 1, dove ogni spesa deve essere gestita con attenzione. La Ferrari, che opera entro un budget cap di 215 milioni di dollari, deve affrontare un contesto in cui ogni margine economico e tecnico è cruciale.

Costi elevati per un singolo pilota

Secondo alcune stime, i danni provocati da Leclerc nel corso del 2026 avrebbero raggiunto quota 1,88 milioni di dollari, il valore più elevato dell’intera griglia di F1. Questo importo non riguarda solo le riparazioni delle vetture, ma anche la sottrazione di risorse a altre aree del programma, come lo sviluppo della monoposto o la produzione di nuovi elementi. La Ferrari, in un contesto di budget limitato, deve gestire con attenzione ogni spesa, e i costi derivanti dagli incidenti di un singolo pilota possono assumere un peso concreto.

Un calendario che non concede margini

La stagione 2026 si avvicina alla conclusione, con ancora 9-10 gare rimaste, a seconda delle decisioni relative ai Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi. All’orizzonte ci sono piste come Baku e Las Vegas, dove i margini di errore sono particolarmente ridotti. Il calendario non lascia spazio per errori, e la priorità per Leclerc e la Ferrari è ritrovare continuità. La velocità non è mai stata il problema principale del monegasco, ma ora la sfida è riuscire a trasformarla in risultati senza pagare un prezzo sempre più alto in termini di incidenti.

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Leclerc ha già collezionato tre ritiri, due dei quali a causa di incidenti, prima a Monaco e poi a Monza. A Miami, un errore nell’ultimo giro ha compromesso un possibile piazzamento sul podio. Il danneggiamento della sospensione anteriore sinistra lo ha costretto a tagliare alcune curve, circostanza che gli è costata una penalità e lo ha fatto precipitare fino all’ottavo posto. A questo vanno aggiunti gli incidenti in qualifica di Monaco e Barcellona, che hanno condizionato il rendimento della Ferrari nei rispettivi fine settimana. La gestione del rischio diventa cruciale per la Ferrari. Gli incidenti stanno iniziando a presentare un conto significativo anche alla scuderia di Maranello. La Ferrari, che opera entro un budget cap, deve gestire ogni spesa con attenzione, e i costi derivanti dagli incidenti di un singolo pilota possono influire sulle risorse disponibili per lo sviluppo della monoposto e per la produzione di nuovi elementi. La priorità per Leclerc e la Ferrari è ritrovare continuità.

Incidente di Monza: 1,88 milioni di dollari di danni

3 ritiri per Leclerc, 2 a causa di incidenti

Calendario 2026: 9-10 gare rimaste

La stagione 2026 per Charles Leclerc si sta rivelando un periodo di sfide non solo in pista, ma anche in termini di gestione del rischio e di costi. La Ferrari, in un contesto di budget limitato, deve trovare un equilibrio tra prestazioni e sicurezza, cercando di trasformare la velocità in risultati senza pagare un prezzo sempre più alto.