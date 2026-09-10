Alessandro Romano sceglie l’Italia: il talento del Cagliari si lega alla maglia azzurra

Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, sceglie la nazionalità italiana dopo prestazioni in Serie A

Alessandro Romano, talento del Cagliari, ha deciso di abbandonare la Svizzera per legarsi definitivamente all’Italia. Il centrocampista classe 2006, nato a Winterthur, ha ricevuto il via libera dalla FIFA per il cambio di nazionalità sportiva, diventando convocabile per la squadra azzurra. La scelta, annunciata ufficialmente, segna un passo importante nella carriera del giocatore, che ha dimostrato qualità e personalità in Serie A. Romano, che ha debuttato con il Cagliari, ha già segnato la sua prima rete in squadra e ha attirato l’attenzione di Roberto Mancini, che lo ha osservato da vicino durante la partita Parma-Cagliari. La decisione di Romano rappresenta un ulteriore passo avanti per il calcio italiano.

Un percorso che lo porta all’Italia

Romano ha iniziato il suo percorso calcistico nel settore giovanile della Roma nel 2022, un tappa cruciale per la sua crescita. Dopo l’approdo al Cagliari, il giocatore ha mostrato un rendimento eccezionale, confermando le sue potenzialità. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l’interesse del commissario tecnico azzurro, che lo ha seguito durante la prima partita di campionato osservata dal vivo. In quell’occasione, Romano si è messo in evidenza con una spettacolare conclusione dalla distanza, ma il suo impatto va oltre il singolo episodio: il rendimento fin dall’inizio della stagione ha confermato le sue capacità. Le sue prestazioni hanno convinto anche il tecnico azzurro.

La Svizzera tenta di trattenerlo, ma la scelta è definitiva

La Svizzera, attraverso la federazione e il commissario tecnico Murat Yakin, ha provato a trattenerlo, ma la scelta del giovane centrocampista è stata quella di legarsi definitivamente all’Italia. Una decisione che affonda le proprie radici nel percorso calcistico intrapreso negli ultimi anni. Per la Nazionale si tratta di un investimento sul futuro, mentre per Romano è l’ultimo passo di un percorso che lo porta a scegliere definitivamente la maglia italiana. Il giocatore entrerà a tutti gli effetti nel gruppo dei giovani osservati con maggiore attenzione in chiave azzurra.

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Romano potrà infatti essere preso in considerazione per le prossime convocazioni dell’Italia, entrando a tutti gli effetti nel gruppo dei giovani osservati con maggiore attenzione in chiave azzurra. La sua scelta rappresenta un ulteriore passo avanti per il calcio italiano, che si assicura un talento in prospettiva. Il via libera della FIFA apre ora una nuova prospettiva per il giocatore, che ha dimostrato di essere in grado di confrontarsi con il massimo livello. La decisione di Romano è il risultato di un percorso di crescita e di scelte personali.

Il talento del Cagliari ha dimostrato di essere in grado di competere a livello nazionale, grazie a una combinazione di qualità tecniche e spirito di squadra. La sua scelta di nazionalità non è casuale, ma il frutto di un percorso che lo ha portato a confrontarsi con il top del calcio italiano. La FIFA ha dato il via libera al cambio, permettendo al giocatore di entrare a far parte del gruppo dei talenti azzurri. La scelta di Romano è un segnale di fiducia per il futuro del calcio italiano.