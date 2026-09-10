Maica García presenterà una denuncia al Sabadell per non aver rinnovato il contratto dopo la maternità

Maica García, ex giocatrice del Sabadell, mostra dolore e disappunto dopo la decisione del club di non rinnovare il contratto

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Maica García, ex giocatrice del Sabadell, ha annunciato di intenzione di presentare una denuncia contro il club dopo che non ha rinnovato il contratto dopo la sua maternità. La giocatrice, che ha vissuto 32 anni con il club, ha espresso profondo dolore e delusione per la decisione, che ha interrotto la sua carriera. La situazione ha suscitato emozioni intense, con García che ha condiviso il suo dolore e la sua frustrazione durante un’intervista. La sua decisione di denunciare il club è motivata da un’interpretazione di una legge recente che tutela i diritti delle atlete madri.

Una legge che ha cambiato le regole

La decisione di García si basa sull’articolo 6 bis del Real Decreto 1006/1985, introdotto dalla Legge Orgánica 2/2024, che regola la relazione laborale speciale dei professionisti dello sport. Secondo García, il club non era a conoscenza di questa legge, che le garantiva il rinnovo del contratto dopo la maternità. Io davo per scontato che sarei arrivata a Los Ángeles 2028 giocando per il Sabadell, ha detto la giocatrice, sottolineando la sua fiducia nella continuità del rapporto con il club.

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Un sentimento di dolore e disappunto

La situazione ha causato un forte dolore emotivo e ansia per García, che ha condiviso le sue emozioni durante l’intervista. Me hanno detto che non contavano su di me, ma non è vero, ha affermato, mostrando la sua frustrazione. La giocatrice ha anche espresso il desiderio di lottare per le future generazioni di atlete madri, affinché abbiano un percorso più semplice nel mondo dello sport. “Voglio lottare per le prossime ragazze o donne che vogliono essere madri, affinché abbiano un percorso più facile”, ha concluso.

Nonostante la decisione del club, García ha trovato una nuova opportunità con il CN Sant Andreu, con cui ha firmato fino al 2028. “Ho ricevuto proposte interessanti, ma il Sant Andreu è stato molto comprensivo con la mia situazione”, ha spiegato. La giocatrice ha anche riconosciuto che la sua ultima stagione è stata segnata da un posparto complesso, ma ha espresso la sua volontà di tornare al massimo livello e di rientrare nella squadra nazionale spagnola. La sua decisione di denunciare il Sabadell è un passo importante per la sua carriera e per il futuro delle atlete madri nel mondo dello sport. Con il supporto del suo team legale, García si prepara a presentare le sue accuse e a cercare giustizia per la sua situazione. La sua storia potrebbe diventare un esempio per altre atlete che desiderano continuare la loro carriera dopo la maternità.