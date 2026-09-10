Memorial Pantani 2026: le salite più dure del percorso e i punti di riferimento per i ciclisti

Ciclisti in salita lungo il percorso del Memorial Pantani 2026, con il muro di via Felloniche e la salita di San Lorenzo in Scanno

Il Memorial Pantani 2026 si svolgerà il 10 settembre 2026, con partenza da Riccione alle ore 11:10 e arrivo a Cesenatico intorno alle 16:15. La gara, giunta alla ventitreesima edizione, si svolgerà su un percorso di 192,5 chilometri, che vedrà i ciclisti affrontare diverse salite impegnative, tra cui il muro di via Felloniche e la salita di San Lorenzo in Scanno. La corsa, organizzata da OA Sport, è un evento importante per la stagione ciclistica italiana, che precede il Giro di Lombardia.

Le salite più dure del percorso

Il percorso del Memorial Pantani 2026 presenta diversi tratti di difficoltà, tra cui il muro di via Felloniche, un’ascesa di 1,6 chilometri con una pendenza media del 9,5%. I primi 500 metri sono al 14%, con punte del 18%, rendendo questa salita uno dei punti chiave della gara. La salita di San Lorenzo in Scanno, seconda categoria, si estende per 1,7 chilometri con una pendenza media del 7,9%, aggiungendo ulteriore sfida ai corridori. Questi tratti richiederanno resistenza e concentrazione ai ciclisti.

La parte iniziale e la struttura del percorso

Dopo una partenza tranquilla, la gara si svolgerà nell’entroterra romagnolo, affrontando strade collinari e tortuose. Tra i tratti più significativi, si segnala la scalata del Passo delle Siepi, una salita di 4,2 chilometri con pendenza media del 5%, e l’ascesa di Gorolo, un’altra salita di 4,2 chilometri al 6,1%. La gara attraverserà Sogliano al Rubicone e entrerà nel circuito di Longiano-Roncofreddo, che sarà ripetuto per tre volte. Questo tratto rappresenta il momento culminante della gara.

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A circa quaranta chilometri dalla fine, i ciclisti inizieranno la lunga marcia verso Cesenatico. Prima dell’ingresso in città, i corridori passeranno davanti alla casa che fu di Marco Pantani, un momento simbolico e emozionante per tutti i partecipanti. Dopo aver completato il traguardo, i ciclisti faranno quattro giri del circuito cittadino da cinque chilometri, chiudendo così la ventitreesima edizione del Memorial Pantani.

Il Memorial Pantani 2026 rappresenta un evento chiave per la stagione ciclistica italiana, che si prepara all’imminente rassegna iridata e alle corse che precederanno il Giro di Lombardia, ultima Monumento dell’anno. La gara, con il suo percorso impegnativo e le salite di riferimento, offre un’occasione per testare le capacità dei ciclisti e per prepararsi alle sfide future. Il successo del Memorial Pantani 2026 è un segno di continuità e di passione per il ciclismo italiano. Con il suo percorso di 192,5 chilometri e le salite più dure del calendario, il Memorial Pantani 2026 si conferma un evento di rilievo per i ciclisti e per gli appassionati del ciclismo strada. La gara, che si svolgerà il 10 settembre, sarà un momento importante per la stagione e per la tradizione del Memorial Pantani.