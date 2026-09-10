Trump annuncia un dividendo di 5.000 dollari per ogni cittadino se i repubblicani vincono le elezioni

Trump annuncia un dividendo di 5.000 dollari per ogni cittadino statunitense se i repubblicani vincono le elezioni, ma mancano dettagli chiari

Donald Trump ha annunciato durante la Convenzione Nazionale Repubblicana a Dallas un piano di dividendo di 5.000 dollari per ogni cittadino adulto statunitense, ma ha precisato che la misura dipenderà dal risultato delle elezioni legislative di novembre. Il presidente ha sottolineato che il pagamento sarà effettuato solo se il Partito Repubblicano riuscirà a mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato. La proposta, che potrebbe costare oltre un miliardo di euro, è stata presentata come un riconoscimento della forza economica del Paese, ma mancano dettagli cruciali come la fonte di finanziamento, la base legale e il meccanismo di distribuzione.

La cifra totale del piano, calcolata in base a circa 270 milioni di adulti statunitensi, ammonta a circa 1,35 miliardi di dollari. Questo importo supera di gran lunga i programmi di aiuti diretti introdotti durante la pandemia di coronavirus, quando il Congresso ha approvato diverse ronde di sostegno alle famiglie. La fonte di finanziamento rimane un punto cruciale: sebbene siano state menzionate le entrate derivanti da dazi commerciali, queste non sono sufficienti da sole per coprire l’intero importo. La proposta, quindi, rimane un’idea teorica senza un piano concreto.

Un piano senza dettagli concreti

Nonostante l’annuncio di Trump, non è stato fornito alcun programma legislativo concreto, né è stato chiaro come i pagamenti saranno effettuati. Il presidente ha anche aggiunto una condizione: il denaro dovrà essere speso all’interno degli Stati Uniti. Tuttavia, non ha spiegato se tutti i cittadini adulti avranno diritto al pagamento indipendentemente dai loro redditi. La mancanza di informazioni chiare ha sollevato dubbi su come e quando la misura potrebbe essere attuata.

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La proposta ha suscitato molte domande, tra cui la base legale e il meccanismo finanziario necessari per realizzare un programma di questo tipo. Associated Press ha sottolineato che la misura probabilmente richiederà l’approvazione del Congresso e che non esiste ancora un programma approvato che garantisca i 5.000 dollari. La mancanza di un piano concreto e di una fonte di finanziamento chiara ha reso il piano un’ipotesi non ancora realizzabile.

Un’idea politica senza un piano concreto

Trump ha presentato la misura come un “dividendo” per i cittadini, legato alla forza economica del Paese. Tuttavia, non ha spiegato come i pagamenti saranno effettuati, quando inizieranno a essere ricevuti, né quale ente si occuperà della distribuzione. La condizione di spendere il denaro all’interno degli Stati Uniti non è stata ulteriormente chiarita. La proposta, se approvata, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui gli Stati Uniti gestiscono i programmi di supporto economico. Nonostante l’attenzione mediatica, la misura rimane un’idea politica senza un piano concreto. La mancanza di dettagli e di un’approvazione formale da parte del Congresso ha reso il piano un’ipotesi non ancora realizzabile. La sua attuazione dipende da una serie di condizioni non ancora chiarite.