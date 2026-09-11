AGV presenta il casco più sicuro della storia per MotoGP

Un pilota prova un casco di AGV in pista, con design aerodinamico e tecnologia avanzata

AGV ha presentato il casco più sicuro della storia per la MotoGP, il Pista GP R3, durante una sessione di prova a Misano. Lo ha annunciato un ingegnere della casa produttrice, durante un evento informale, mentre i piloti della categoria testavano il modello in pista. Il casco, sviluppato in collaborazione con la start-up britannica RLS, è stato accolto con entusiasmo da Valentino Rossi, ambasciatore delle due marche, che ha dato il suo approvazione dopo averlo provato sulla sua Yamaha. L’innovazione tecnologica rappresenta un passo avanti significativo per la sicurezza dei piloti.

Un sistema rivoluzionario per la protezione del cervello

Il Pista GP R3 si distingue per un sistema chiamato Sphera, che mira a ridurre le lesioni cerebrali causate da impatti obliqui. Questo sistema è composto da una capa esterna separata da una matrice di microsfere, che si attiva in caso di urto, limitando la rotazione della testa e riducendo il rischio di conmozione cerebrale. Secondo i dati forniti, il sistema Sphera riduce il rischio di lesioni del cervello di sei volte rispetto ai modelli precedenti. Il casco è stato progettato per offrire un livello di sicurezza senza precedenti, grazie a questa tecnologia.

Design estetico e funzionalità in equilibrio

Il casco non si distingue solo per la sua innovazione tecnologica, ma anche per il design estremamente aerodinamico e funzionale. I piloti come Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno espresso un forte apprezzamento per l’estetica e la leggerezza del modello. Bezzecchi ha affermato che il Pista GP R3 è “precioso” e che il design lo rende unico. Inoltre, la ventilazione è stata migliorata, contribuendo a un comfort maggiore durante le gare.

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Il casco, che si presenterà ufficialmente al GP di San Marino, è stato sviluppato in stretta collaborazione con RLS, una start-up britannica specializzata nella sicurezza in ambienti dinamici. Il direttore generale di Dainese, Ángel Sánchez, ha espresso orgoglio per l’innovazione e ha sottolineato che il prodotto rappresenta un ulteriore passo avanti per la categoria. La tecnologia Sphera, frutto di questa collaborazione, è considerata un’evoluzione significativa per la protezione dei piloti. Valentino Rossi, che ha provato il casco sulla sua Yamaha, ha espresso soddisfazione per il risultato. Franco Morbidelli ha aggiunto che il Pista GP R3 rappresenta un “salto qualitativo incredibile”, grazie alla nuova tecnologia. Il casco, che sarà disponibile al pubblico in breve, è stato accolto con entusiasmo da tutti i partecipanti al test, che hanno apprezzato sia la sua estetica che le sue caratteristiche tecniche.

Il Pista GP R3 è il frutto di un lavoro di ricerca e sviluppo esteso, che ha visto la collaborazione tra AGV e RLS. Il sistema Sphera, che ha ridotto il rischio di lesioni del cervello di sei volte, è il risultato di questa partnership. Il casco, che si presenterà al GP di San Marino, rappresenta un’evoluzione significativa per la categoria e potrebbe influenzare il futuro della protezione in pista. La sua introduzione segna un nuovo passo avanti per la sicurezza nel motociclismo.