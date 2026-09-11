Savoldelli: Roglic invecchiato, Mas sembrava il nuovo Contador

Savoldelli analizza la Vuelta e il Mondiale, commentando la performance di Roglic e Mas

Paolo Savoldelli, due volte vincitore del Giro d’Italia, ha commentato la Vuelta a Espana e il Mondiale di ciclismo in un’intervista su Bike Today, in onda sul canale YouTube di OA Sport. L’ex professionista ha analizzato la performance di Enric Mas, il miglior Roglic e l’impatto dell’assenza di Tadej Pogacar. Savoldelli ha sottolineato come la corsa spagnola si stia sviluppando in modo diverso rispetto al passato, con un’evoluzione del ciclismo che ha dato un volto nuovo al mondo delle competizioni.

Enric Mas: il nuovo Contador? Poi si è perso

Savoldelli ha espresso un giudizio netto su Enric Mas, definendolo “forse uno dei migliori Mas degli ultimi anni”. L’attuale leader della Vuelta ha dimostrato di essere il più forte, grazie alla Maglia Rossa che ha dato una spinta in più alla sua performance. “Mas sembrava il nuovo Contador, poi si era perso”, ha detto Savoldelli, sottolineando come l’atleta abbia avuto un momento di difficoltà dopo essere stato visto come un talento promettente. L’assenza di Pogacar ha cambiato il volto della corsa, ma Mas ha mantenuto la sua leadership.

Roglic invecchiato: rapporto agile per compensare il calo di potenza

Il ciclista olandese Tom Dumoulin, noto per la sua potenza e resistenza, ha visto il suo vantaggio ridursi nel corso della Vuelta. Savoldelli ha osservato che “il miglior Roglic avrebbe vinto questa Vuelta e non penso che potrà fare cose clamorose, anche perché è invecchiato e sta procedendo un po’ troppo con un rapporto agile per sopperire al calo di potenza”. L’atleta, pur avendo una grande testa e motivazione, ha mostrato un calo oggettivo, che ha reso difficile il suo dominio.

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La cronometro di Jerez de la Frontera ha visto il successo di Kung, ma la Maglia Rossa ha dato una bella risposta. Savoldelli ha spiegato che “la Maglia Rossa ha fatto sì che Mas andasse più forte del previsto grazie ad una ottima condizione”. L’atleta, solitamente non un fuoriclasse quando si lotta contro il cronometro, ha dimostrato di poter competere con i migliori, grazie al supporto della squadra e alla sua condizione fisica.

Savoldelli ha anche commentato il Mondiale, sottolineando come l’assenza di Pogacar abbia aperto nuovi scenari. “Logicamente senza Pogacar si apriranno gli scenari”, ha detto, aggiungendo che “con un faro come lui assente cambia tutto”. L’atleta, noto per la sua superiorità e la capacità di vincere anche quando non è al top, ha reso la corsa più difficile per gli altri. L’Italia, però, dovrà essere opportunista e capire come si svilupperà la gara. “Più dura sarà, più complicata si farà per noi”, ha concluso Savoldelli, sottolineando l’importanza di una gara ben giocata e di una strategia adatta. L’evoluzione del ciclismo, con l’allenamento e le energie che incorporano ora, ha dato un volto nuovo al mondo delle competizioni, con un’attenzione maggiore alla qualità e alla gestione della gara.