Taylor Fritz denuncia disallineamento tra palline da allenamento e da torneo: “Sembra giocattoli per bambini”

Taylor Fritz mostra preoccupazione per differenze tra palline da allenamento e da torneo

Il numero 10 del mondo, Taylor Fritz, ha lanciato un’indiscrezione su una questione che ha suscitato dibattito nel mondo del tennis: la discrepanza tra le palline utilizzate in gara e quelle usate durante l’allenamento. Dopo la sua sconfitta agli US Open 2026 contro Francisco Cerúndolo, il tennista ha espresso preoccupazioni su come le palline da allenamento, pur essendo dello stesso marchio, si comportino in modo diverso rispetto a quelle utilizzate in competizione. La sua critica, pubblicata su X, ha suscitato interesse e dibattito nel settore.

Discrepanza tra palline da torneo e da allenamento

Fritz ha spiegato che, dopo aver giocato a Washington, Cincinnati e agli US Open, ha avuto un’ottima sensazione con le palline Wilson US Open utilizzate in gara. Tuttavia, durante l’allenamento negli ultimi giorni, ha notato un comportamento completamente diverso. “Le palline con cui mi alleno sembrano delle palline verdi da gioco per bambini: incredibilmente morbide, inerti e non vanno da nessuna parte”, ha scritto. L’atleta ha provato diverse confezioni per escludere un lotto difettoso, ma il risultato è stato lo stesso per tutte.

La differenza si traduce in un carico fisico anomalo

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Secondo Fritz, la discrepanza tra le palline non solo altera la sensazione durante l’allenamento, ma anche il carico fisico che deve affrontare. “La quantità di sforzo che devo impiegare solo per colpire una palla è pazzesca. Devo buttarmi con tutto il corpo e colpire con tutta la mia forza solo per ottenere un colpo solido”, ha spiegato. L’atleta ha sottolineato che questa situazione non solo è frustrante, ma potrebbe anche portare a cattive abitudini di gioco.

Un appello al sistema sportivo

Fritz ha spostato il discorso dal piano personale a quello sistemico, rivolgendosi agli organismi che regolano il tennis mondiale. “Dobbiamo poterci allenare con le stesse palline che usiamo in gara e, in passato, mi sembra che questo non fosse solitamente un problema”, ha affermato. L’atleta ha sottolineato che, negli ultimi mesi, la differenza tra le palline in vendita nei negozi e quelle utilizzate in torneo è diventata così significativa da modificare radicalmente il modo in cui si costruiscono i punti e si prendono decisioni durante le partite.

La situazione rischia di diventare strutturale

Fritz ha concluso con una constatazione amara: “È deludente che questa situazione stia diventando la normalità. L’allenamento è molto meno piacevole e molto meno produttivo quando si usa un pallone così diverso da quello che si utilizzerà quando conterà davvero”, ha scritto. La sua critica ha lasciato aperta una domanda senza risposta: perché palline dello stesso marchio, pensate per essere identiche, si comportino in modo così diverso a seconda che siano destinate ai negozi o ai campi da torneo?